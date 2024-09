Co napáchala druhá povodňová vlna při zvýšeném odtoku z Husinecké přehrady, byl hned v úterý dopoledne zkontrolovt v Mexikoaréně předseda strunkovického fotbalu Miroslav Mottl. "Voda se sice dostala na část hřiště, ale to by neměl být žádný problém. Až voda sleze, tak se jen uklidí klacky a mělo by být hřiště naprosto v pořádku," oddechl si předseda při vzpomínce na předchozí dvě velké povodně, které nadělaly ve strunkovickém areálu obrovské problémy.

Optimismus do tváře mu v úterním poledni vlévalo již i počasí. "Je to dobré, nerpší. Navíc šlo v noci z přehrady 60 kubíků, teď již jen čtyřicet, takže jde hladina Blanice dolů. Voda na hřiště natekla v noci, kdy řeka kulminovala. Koryto Blanice to již nebralo a něco se tam dostalo," komentoval aktuální situaci Miroslav Mottl a přidal další dobrou zprávu: "Hlavní je, že se to nedostalo do baráku. Šatny i všechno zázemí je v klidu. Poškozené není ani hřiště, taže je to dobré."

Nejvíce vody je kolem střídaček a pás vody i před kabinami. Střed hřiště se krásně zelená. "Jedna brigáda a je to v cajku," směje se předseda a pokračuje: "Sejdeme se asi v pátek a uklidéme to."

Voda na části hřiště ani nenaruší zápasový program. "První tým nyní jede dvakrát ven, teď do Dražic a další týden do Třebětic, takže v tomto máme trochu štěstí. Ten zápas, co jsme měli hrát v neděli s Mirovicemi, kdy přišla voda, ještě náhradní termín nemá. Nemůžeme se se soupeřem dohodnout," doplnil Miroslav Mottl s tím, že béčko mužů má při třinácti účastnících v okresním přeboru zrovna blížící se víkend volno.

Pod vodou tak zůstává již jen tréninkové hřiště Blaníku a přilehlá sportovní střelnice.