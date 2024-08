Čtvrteční los v Monaku určil fotbalistům Sparty Praha osmičku soupeřů pro základní část Ligy mistrů. Sestava je to opravdu povedená a hráči i fanoušci se mají na co těšit. Vše vypukne prvním kolem ve dnech 17. - 19. září. Pořadí zápasů se teprve dozvíme. Na konci článku můžete přidat svůj názor, kam by se Sparta Praha mohla v LM dostat.

Formát fotbalové Ligy mistrů doznal pro tuto sezonu zásadní změny. V základní části odehraje každý tým osm zápasů a jejich výsledky se promítnou do jedné velké tabulky. Nejlepších osm týmů postoupí přímo do osmifinále, mužstva na 9. - 24. místě půjdou do play off, ze kterého mohou postoupit k nejlepší osmičce. Ostatní celky v pohárové evropě pro tuto sezonu končí, "nespadnou" ani do Evropské lig.

Los přisoudil letenskému celku opravdové lahůdky. Z prvního koše Manchester City a Sparta zamíří k utkání na ostrovy. Doma pak přivítá italský Inter Milán. Také druhý koš přisoudil Pražanům giganty. Sparta zamíří na hřiště německého mistra do Leverkusenu, kde na ní čeká český ostrostřelec Patrik Schick. Do Prahy pak zavítá Atlético Madrid. S hráči i fanoušky si tak trochu zažertoval i osud, když jim ze třetího koše přisoudil cestu na Feyenoord, který trénuje bývalý sparťanský trenér Brian Priske. Doma pak Sparta přivítá skoro souseda z rakouského Salzburgu. I ze čtvrtého koše los přisoudil českému týmu silný kalibr. Doma si Sparta zahraje s francouzským Brestem, ven zamíří na hřiště německého Stuttgartu.

Sparta Praha se do základní části Ligy mistrů probojovala poprvé od roku 2005 a hráči i fanoušci si samozřejmě přejí, aby v soutěži vydržela déle než těch osm zápasů. Bude to však ohromně těžké.

