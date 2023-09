Ve čtvrtém zápase sezony hostili Prachatičtí Blatnou. Soupeř přijel v hodně kombinované sestavě, takže akcie domácích byly o to vyšší. Před utkáním by se dalo hovořit o jednoznačné záležitosti, nakonec z toho byla ušmudlaná výhra 1:0. "Takové zápasy jsou nejhorší. Blatná stála v devíti či deseti lidech na vápně a bylo to o dobývání jejich branky. Ani si nevybavím, zda měl soupeř za celé utkání nějakou šanci. My jich tradičně plno spálili a byli nakonec rádi za jeden gól," komentoval utkání prachatický Matyáš Babka a dodal: „Řekl bych, že jsme se i přes obranu kombinačně dostávali, ale chybí nám zakončení. Nejsme schopni dát gól."

Matyáš několikrát pálil směrem na blatenskou bránu. Trefil tyč, některé střely byly zblokovány. Nakonec dal vítěznou branku a pak ještě neproměnil penaltu. "Nakonec to byl dost šťastný gól, ještě že tak. Něco neprošlo až k bráně. Šancí bylo dost. Mohlo to být jasné vítězství a já těch branek mohl sám tát také více," vrátil se k utrápenému utkání Matyáš Babka.

Za zkaženou penaltu zaplatím možná více než za hattrick, říká Marin Tomis

Penalt proměnil v kariéře také dost, tentokrát si pro jeho střelu brankář došel. Byl na penaltu určen? "Penaltu jsem si vzal sám a už si ji nevezmu. Raději to už přenechám klukům," komentoval situaci smutně a dodal: "Asi jsem byl i rozhodnutý, že ji kopnu tam, kam jsem ji kopnul. Ale zkrátka už se do toho cpát nebudu. Byla kopnutá hrozně.“

Bez ohledu na to, po jakém výkonu Tatran tři body získal, je jasné, že patří Prachatičtí mezi kandidáty na nejvyšší příčky v soutěži. Byl to ten důvod, proč se Matyáš do Tatranu vrátil? "Vrátil jsem se po dvou sezonách. Především jsem se chtěl vrátit zpátky. Venku je to takový divný fotbal. Byli jsme tam dva tři Češi, takové o ničem. Chtěl jsem si zahrát lepší fotbal. Herně to docela jde, chtělo by to ale přeci jenom přidat více gólů a samozřejmě i bodů," uvedl ke svému návratu Matyáš Babka a doplnil: "Rádi bychom hráli co nejvýše."