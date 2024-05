Myslím, že v žácích ano, ale v dorostu a mezi muži je to pro mě maximum. A moc mě to těší.

Dokonce se Vám podařil ve druhém poločase za necelých deset minut čistý hattrick.

Jsem rád, že to tam začalo takto padat. Hrál jsem teprve druhý zápas v útoku, předtím vždy v záloze či obraně.

Když se podíváte na ty čtyři góly, jak padaly?

Na první gól mi nahrál Filip Zitta a já zkusil střílet zpoza vápna a trefil jsem to k tyči. Pak Filip vyhrál hlavičkový souboj a prodloužil balón na mě. Já pak již šanci proměnil. Na třetí gól mi přihrál Martin Mls z křídla a já skóroval z vápna. Čtvrtý gól padl, když balon propadl za obranu a já utekl z poloviny hřiště.

Čtyři góly v zápase, to musí být pro pokladníka důvod k radosti. Stálo vás to po zápase něco?

Tři stovky do kasy a něco jsem pak nechal za pohoštění spoluhráčů v hospodě. Musel jsem zaplatit nějaké to kolečko.

Volyně není jednoduchý soupeř. Jak se stalo, že jste je takto rozstříleli?

Nám to tam prostě padalo. Oni měli větší šance, ale neproměnili je. My jsme je potrestali z menších šancí, ale trefovali jsme to do brány.

V zápase padlo hodně karet, plno žlutých a jedna červená. Byl to tedy ostrý zápas?

Ano, bylo to docela vyhrocené, spousta faulů a dohadování. Hosté to těžko kousali a byli frustrovaní z neproměněných šancí.

Začátek jara nebyl ideální a hrozilo, že se na vás mohou dotáhnout zespoda. Ale teď jste vyhráli několik zápasů, takže hrajete v klidu.

Teď už je to lepší, je to v pohodě. V týmu je skvělá nálada a chceme si závěr sezony užívat.

Dozvěděl jsem se, že máte zaječí úmysly a poprvé byste mohl změnit dres. Je to tak?

Je to jedna z možností, ale ještě jsem se nerozhodl. Nabídka přišla, ale uvidíme.