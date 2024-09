Běžela 80. minuta utkání 6. Jihočeské fotbalové ligy Tatran Prachatice – SK Lhenice a na hřiště v domácím dresu nastoupil Radim Remiáš (24 let). Hned z první akce jej poslal Jan Hrbek do úniku a byl z toho gól na 3:0 a velká radost. Radim pak měl ještě jedu šanci. Těch Tatran v utkání moc neměl. Že by se rodil nový kanonýr?

Běžel prakticky od půlky hřiště na zkušeného gólmana Jindřicha Dvořáka. Co se v té chvíli honí útočníkovi, kterému dýchají na záda beci, v hlavě? „Přemýšlel jsem, že mu to dám pravou, ale znám svoji kvalitu. Tak jsem to zkusil levou šajtlí a naštěstí to tam spadlo,“ popsal únik střelec gólu a dodal: „Bylo to sice těsné, ale zapadlo to tam za tyč.“

V desetiminutovce, kterou Radim v zápase dostal, tam měl ještě jednu šanci. Pálil to z levé strany. „Tam už jsem jenom zavřel oči a doufal, že bych to mohl trefit. Ale sjelo mi to po nártu a nepadlo to tam. Škoda. Ale tři body jsou hezké,“ doplnil Radim Remiáš s úsměvem.

Těch pár minut si na hřišti evidentně užíval. „To je fakt. V Prachaticích jsem hrál poprvé po devíti letech, takže super,“ připomněl, že první fotbalové krůčky dělal na hřišti Tatranu.

Radim začínal v Prachaticích, pak jeho kroky vedly do Plzně a následně hrál i za další západočeské kluby. Několik let však nyní vůbec do míče nekopl. „Měl jsem přetržený křížový vaz, prasklý meniskus a mám dědičně rozpůlené čéšky, takže je to složitější. Po třech letech zase začínám s fotbalem a snad to bude v pohodě. Snad to bude držet,“ vrátil se ke svým zdravotním problémům Radim a dodal: „Mám velkou chuť do fotbalu. Teď konečně hraju bez bolesti, takže jsem rád, že to zatím takhle drží a doufám, že to bude pokračovat.“

Z Radima čiší velký optimismus a je vidět, že se v Prachaticích zase cítí dobře. „Parta v kabině je fantastická. Loni jsem to tady zkoušel, ale pak se mi zase stalo nějaké zranění a vypadl jsem z toho. Ale teď je parta fantastická a doufám, že půjdeme zápas od zápasu a budeme hrát o nejvyšší příčky,“ věří mladý útočník.