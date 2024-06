Bylo to skvělé. Musím říct, že to byl skvělý zápas. Opravdu jsem si ho užil. Opravdu jsem se na něj moc těšil. A že mi to vyšlo? Asi to mělo přijít právě proti svým. Takže jsem rád, že to takhle dopadlo a myslím si, že remíza je skvělým výsledkem.

Matyáši, máš za sebou poslední domácí zápas v dresu Vimperka a zrovna proti Tatranu, odkud jsi byl „půjčený“ do Šumavanu. Jaký to byl zápas z Tvého pohledu?

Matyáš Osvald se po půlročním angažmá ve Vimperku vrátí po sezoně do Prachatic a vytvoří právě se Šimonem Vrhelem gólmanský tandem. „Oba gólmani zachytali skvěle. Za nás poprvé chytal v sezoně dorostenec Šimon Vrhel. Rozdali si to na férovku a výsledek 0:0 svědčí o tom, že mají oba vysokou kvalitu. Jeden z nich půjde v další sezoně do základu, měli si poměřit síly a zvládli to oba skvěle. Chtěli jsme si zápasem ukázat, kdo je na tom lépe, ale oba byli skvělí a bude to asi těžké rozhodování, koho určit jedničkou,“ pochválil s úsměvem oba brankáře trenér gólmanů Tatranu Prachatice Josef Hopfinger.

V prvním poločase jsi tam měl několik skvělých zákroků, Kuba Rauscher tam měl velkou šanci, dvakrát jsi mu to vyrazil a pak to poslal nad branku. Ve druhé půli také ten rozštěp, to byly zákroky někdy až zázračné.

Bylo to fajn, podařilo se mi to vychytat a jsem rád, že to takhle dopadlo a že jsem několikrát podržel tým.

Líbilo se mi, oproti tomu třeba před rokem, že jsi měl krásné výběhy na rohy a centry, všechno jsi měl skvěle pod kontrolou.

Trénujeme to na trénincích s Pepou Hopfingerem, takže je znát ten progres. Jsem spokojený s tím, jak trénujeme a že se to pak promítne i do zápasu.

Byly tam dvě situace, kdy na Tebe šel zkušený Jirka Pravda. Jednou jsi mu míč sebral přímo ze špičky nohy a jednou jste se setkali tváří v tvář. Jaké to je, když takový zkušený hráč stojí proti tobě?

Čekal jsem, že mě podruhé bude dělat do kličky, že to bude těžké, ale nakonec jsem musel jít na zem. Pak to kluci výborně vyrazili. Takže děkuji i klukům, že mě také podrželi.

Derby fotbalové I.A třídy z Prachaticka nemělo tentokrát vítěze, nepadl ani gól

Co ten půlrok tady ve Vimperku? Jak jsi ho tady užíval?

Je to tady skvělé. Je tady skvělá parta. Ale přece jenom, i když jsme tady prožili spolu s klukama půl roku, musím říct, že v Prachaticích je prostě můj domov. Takže i když ve Vimperku je to skvělé, tak se vrátím zpátky do Prachatic, pokud tedy budou mít zájem.

Asi všechno bylo dopředu dané, že sem přijdeš na půl roku a pak se vrátíš do Tatranu na post jedničky. Takže půl roku jsi si zachytal, byl jsi v docela zápřahu.

Byla to skvělá zkušenost. Hodně mi to dalo a jsem za to velmi rád. Děkuji klukům i všem kolem, že mi dali takovou možnost a podrželi mě. Bylo to skvělé.