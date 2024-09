close info Zdroj: Jan Klein zoom_in Josef Luňáček (ve žlutém) v akci.Prachatičtí odjížděli do Jankova nažhaveni a stále s pocitem křivdy po sestupu z krajského přeboru přede dvěma sezonami. Začali zápas skvěle, šli rychle do vedení, ale pak se trápili v koncovce. Až ve druhém poločase to tam začalo padat u všeho důležitého byl bek Josef Luňáček . I ze svého postu dvakrát skóroval z hranice malého vápna a navíc na něho byla penalta za faul gólmana.

Tatran hraje na tři obránce a ty jsi z tohoto postu dával dva góly a ještě udělal penaltu. Jak se to semele, že se obránce pohybuje v malém vápně soupeře?

My jsme tentokrát trošku změnili rozestavení a hráli jsme to jinak. Hráli jsme na čtyři beky. Já hrál pravého beka a trenér po nás chce, abychom hodně podporovali útok. Dneska jsme tam měli hodně prostoru, takže se to povedlo a jsem za to rád.

První gól jsi dal z hranice malého vápna a ta penalta byla prakticky na stejném místě. Jak jsi ty situace viděl?

Prošlo mi to tam dvakrát hezky až na nohu. Jak říkám, místa jsme tam měli dost, byly tam velké mezery v domácí obraně, takže jsme si tam mohli v podstatě dělat, co jsme chtěli. Dali mi to tam dvakrát hezky a padly z toho dva góly, takže super.

A při tom čtvrtém gólu Tatranu jsi to dával naopak z levé strany.

Na konci zápasu mě trenér přehodil na levého beka. Jak říkám, levá, pravá, mně je to jedno, takže jsem to tam pleskl z každé strany jednou.

A co ta penalta? Byla?

Ta byla stoprocentní. Byl jsem tam dřív než gólman a on tam šel trošku neopatrně, takže to i docela zabolelo.

A v obrně jste si to tentokrát v pohodě odskákali. Tam nebylo moc o řešit.

Dneska si myslím, že zezadu úplně s klidem. Mám pocit, že soupeř nevystřelil ani na bránu, takže v obraně taky spokojenost.