Jankov v prvním kole sezony schytal porážku 1:5 v Bavorově. Z toho se však nemohly vyvozovat žádné závěry, Čkyňští se museli mít na pozoru. „Vyráželi jsme do Jankova s tím, že jsme úplně nevěděli, co od zápasu čekat. Oni první zápas prohráli v Bavorově 1:5, a tak si člověk říkal, že to bude v podání týmu z krajského přeboru buď náhoda, nebo je to tam špatné. Každopádně jsme si byli jisti, že naše příprava byla dobrá, trénovali jsme nějaký nový systém a věděli, že pokud nechytneme tento zápas, tak se můžeme dostat do nějaké křeče. Tým přeci jenom prošel trošičku obměnou hráčskou i trenérskou,“ hovořil o předzápasových pocitech Josef Král a dodal: „Zápas nakonec vyšel na jedničku a odjížděli jsme spokojeni.“

close info Zdroj: Jan Klein zoom_in Josef Král nastřilel tři branky.Start do nové sezony 6. ligy se fotbalistům SK Čkyně nepovedl. V domácím okresním souboji podlehli celku SK Lhenice 0:1. Navíc je čekala v dalším kole cesta do Jankova, který spadl z krajského přeboru. Jejich výkon však byl jako noc a den. Najednou se směrem dopředu dařilo skoro všechno a výsledkem byla vysoká výra 6:1 . A tři branky dal nejstarší čkyňský hráč na place Josef Král (35 let). „Kdy jsem dal poslední hattrick? Určitě někdy v dorostu a určitě v neděli ráno po diskotéce,“ smál se znovuzrozený kanonýr.

Čkyňští nejsou týmem, který by dával více branek, takže ten půltucet je pro mnohé fanoušky pořádným překvapením. Za celou minulou sezonu jich dali 27. „My jsme málo gólů dostávali, ale na druhé straně nám to nešlo vpředu. Tam jsme se trápili. Když jsme získali body, tak to bylo výsledkem 1:0 a podobně. Takže těch šest branek, to mohlo být možná někdy ještě v I.B třídě. Ale nevzpomenu si,“ dodal k vysoké výhře čkyňský střelec.

Tomáš Děd dává na konečných 1:6. | Video: Jan Klein

V utkání však tým z Prachaticka ještě trefil břevno měl tam plno dalších pěkných šancí. To by mohla být dobrá předzvěst do dalších zápasů. „Otázka je, jestli jsme byli opravdu tak dobří, nebo soupeř byl tak špatný. Těžko říct. Myslím, že nám napoví další dvě kola. Až pojedeme do Bavorova, který je v nováčkovské euforii. Ale co se týče přípravy, tak jsme docela makali a herně se to hodně zvedlo. Myslím, že i s těmi Lhenicemi, kdybychom doma dali gól na 1:0, tak bychom to zvládli,“ dodal Josef Král.

Sám si na svůj poslední hattrick jen těžko vzpomíná. „Jasné je, že to bylo již v dorostu, v chlapech jsem hattrick dal poprvé. A v tom dorostu to bylo určitě někdy v neděli ráno po diskotéce,“ zavzpomínal s úsměvem a popsal své góly: „První jsem dával z penalty. Potom mi to tam kluci sehráli z pravé strany na vápno. Myslím, že to byl Tomáš Dědů, takže střela za vápnem po zemi k tyči. No a ten třetí byl z toho, že oni nedohráli situaci, brankář a obránce to podcenili u jejich tyče. Naši kluci to vybojovali. Mně to tam potom přihrál Tonda Bujok na penaltu, takže jsem neměl tolik práce. Ale mohly tam padnout dvě střely z dálky v první půli, kdy to bylo jednou břevno a pak to šlo těsně kolem šibenice.“

Z utkání Jankov - Čkyně. | Video: Jan Klein

Hattrick je neodmyslitelně spjatý ve všech klubech s odměnou pro spoluhráče. Tentokrát padl na hřišti soupeře, takže odměna asi teprve přijde. „Vraceli jsme se z utkání docela dlouho, tak jsem spěchal domů, protože máme měsíčního prcka a dvouletého, takže jsem jel pomáhat ženě. Ale určitě nějaké kolečko budu muset zaplatit, nebo aspoň basu do kabiny,“ usmíval se střelec hattricku.

Porážka se Lhenicemi je vysokou výhrou v Jankově zapomenuta, a tak může být v kabině pohoda. „Jsem rád i za Gustu Bujoka, který tým převzal, že to vyšlo. Zavedl nějaký nový herní systém. Opravdu nám nastolil nějaké dávky, myslím docela tvrdé, ale zároveň nás chce herně posunout. Kluci jsou mladí, učí se hrát nějaký nový systém a porážka by mohla hodit na tým deku. Jaro navíc nebylo moc herně ani výsledkově dobré, a tak přišla takováto výhra v pravý čas. Rádi bychom se vrátili tam, kde jsme bývali a mohli se fotbalem bavit,“ doplnil zkušený čkyňský středopolař.