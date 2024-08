close info Zdroj: Jan Klein zoom_in Jakub Sova rozhodl utkání se Sousedovicemi.Do druhého poločasu naskočil po dvou letech v dresu Tatranu Jakub Sova stal se hrdinou utkání. Svým pohybem jedna rozhýbal hru svého týmu, jednak hodně zlobil obranu soupeře a svůj dobrý výkon korunoval vítěznou brankou. A to ještě dvě hodiny před začátkem utkání byl pár kilometrů nad zemí a přistával na pražském letišti. Do Prachatic to stihl přesně se závěrečným hvizdem prvního poločasu.

Jakube, jestli se nemýlím, do dresu Prachatic se vracíš po nějakých dvou a půl letech. Kde jsi působil od posledního angažmá pod Libínem?

Nejprve jsem hrál půl roku ve Vacově. Pak moje kroky směřovaly do Rakouska, kde jsem nahradil mého současného spoluhráče Ivo Horáka. Odtud se vracím zase zpět pod Libín.

Jaké jsou představy se startem sezony?

Chceme především pořádně stmelit partu. Nechci prohlašovat, že budeme hrát o titul, ale rádi bychom hráli pohledný fotbal a do dvou či tří let se snad do krajského přeboru postoupí.