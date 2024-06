Ano, přesně tak. Také jsme měli trochu štěstí, že nám tam nic nepadlo jako obvykle. Ten gól, který jsme dostali, byl opravdu smolný. Ale pomohla nám penalta v prvním poločase. Na druhé straně jsme však také neproměnili spoustu dalších jasných šancí. Ale za mě to byl určitě dobrý zápas a podle mého i zasloužené vítězství.

Asi jste si všichni pořádně zaběhali, že? Pomohl k tomu i soupeř svou aktivní hrou.

Je pravda, že to bylo nahoru dolu, hodně běhání. Navíc to bylo kvůli mokrému terénu docela náročné. Hlavně, že soupeř chtěl hrát fotbal, takže to byl pro oko diváka dobrý zápas. My jsme věděli, že to hrají přes kraje, dlouhé míče. Občas nám to tam lítalo, ale nakonec jsme to zvládli, takže máme radost.

Prachatičtí fotbalisté nenechali soupeři z Dolního Dvořiště ani jeden bod

Co penalta? Gólman neměl k míči daleko. Měl jste rozmyšleno, kam mu to dáte?

Chtěl jsem to dát doprostřed, protože jsem věděl, že bude zkoušet stranu a nechtěl jsem zbytečně vymýšlet. Měl jsem štěstí, že tam nenechal nohy. Chtěl jsem to kopnout trochu výš, ale naštěstí to skončilo vedoucí brankou.

Takže v týmu po tomto zápase určitě panuje spokojenost. Byl to fotbal s dobrými parametry.

Dobrý fotbal, důležité jsou tři body a již se pomalu soustředíme na další sezonu. V té bychom chtěli mířit výše. Právě končící nám nevyšla, ale spravili jsme si chuť třemi body proti hodně kvalitnímu soupeři. Je vidět, že je na čem stavět.