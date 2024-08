Změna označení soutěží od třetí ligy dolu by měla být prvním krokem restrukturalizace soutěží FAČR. Dalším krokem by mělo být snížení počtu soutěží. Na to netrpělivě čekají i na OFS Prachatice. „OFS Prachatice je zastánce restrukturalizace soutěží. V soutěžích KFS by měla hrát mužstva výkonnostně na úrovni kraje a z toho důvodu by se měly 1.B třídy snížit na dvě skupiny a 1.A třída na jednu skupinu. Tím by se zlepšila výkonnost na kraji a o to by mělo jít především,“ říká jednoznačně předseda OFS Prachatice Jiří Trněný.