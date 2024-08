Proč zrovna navštívit tento duel? Nebahovy se po více než třiceti letech probojovaly do I.B třídy (7. ligy) a navíc v jejich řadách působí několik fotbalistů, kteří prošli Tatranem Prachatice. Marek Rosa, Josef Šandera, Josef Málek či Martin Juroš si v Prachaticích zahráli krajský přebor. „Na novou soutěž se moc těšíme, i když víme, že to bude ohromně těžké. Kluci se mezi sebou znají, takže se již hecují. První zápas a hned derby. To je dobrá pozvánka pro fanoušky,“ říká před prvním mistrákem v 7. lize nebahovský trenér Jan Medřický.

Pomůže zkušenost nebahovských fotbalistů a znalost prachatického fotbalu? „Ti zkušení musejí hodně pomoci, vzít to na sebe a ukázat těm ostatním cestu. Soupeř asi bude mít hodně mladý tým, my naopak jeden z nejstarších. Nebude to jednoduché, ale kluci jsou připravení se o to poprat. Chceme si sezonu užít a první tři zápasy ukáží, jak na tom jsme,“ doplnil Jan Medřický.

Prachatické béčko narazí na nového soupeře, ten však hráčům není tak neznámý. „S Nebahovy máme čerstvou zkušenost, hráli jsme s nimi v zimě přípravu. Tam sice moc silní nebyli, přišel jim pak ještě zkušený Mára Rosa, ale my nemůžeme hledět na to, že tam hrají bývalí hráči Tatranu, se kterými se dobře známe. Chceme vstoupit do sezony úspěšně, abychom pak v klidu jeli do Střelských Hoštic. Pro nás důležitý zápas,“ hledí k derby prachatický trenér Josef Hopfinger.

Kdo v dresu béčka Tatranu nastoupí, zatím není jasné. „Samozřejmě nastoupí řada mladých kluků, ale ještě uvidíme, kdo nám přijde z áčka. To hraje v sobotu se Sousedovicemi a hráči, kteří nebudou mít dostatečnou minutáž, půjdou i za béčko,“ doplnil prachatický trenér.