Jindřichův Hradec – V divizní premiéře sice fotbalisté Jindřichova Hradce před týdnem doma hostům ze Sedlčan podlehli, předtím je ale v předkole Mol Cupu po výhře 4:2 vyřadili a díky tomu si zajistili pro 1. kolo velice atraktivního soupeře – k Vajgaru v úterý přijede druholigové Dynamo!

Brněnský Lukáš Vraštil v zápase s Dynamem přeskočil hostujícího Davida Ledeckého.Brně | Foto: Deník/ Lubomír Stehlík

Domácí fotbalisté berou možnost nastoupit proti nejlepšímu jihočeskému fotbalovému týmu jako odměnu za minulou sezonu, která vyústila postupem do republikové soutěže. Začátek utkání je v 17 hodin.



„To těšení na zápas s Dynamem nám trochu kalí fakt, že jsme o víkendu v Přešticích vysoko prohráli a čtyři góly jsme inkasovali po skutečně hrubých individuálních chybách,“ podotkl trenér FK J. Hradec Marek Černoch. „Ale je to pro nás samozřejmě velký svátek. Možnost zahrát si proti druholigovému celku s ambicemi na postup do nejvyšší soutěže vítáme, chceme si zápas užít a jsme rádi za to, že můžeme konfrontovat naše síly s profesionálními fotbalisty. Překvapení se samozřejmě dějí, ale my zůstáváme nohama na zemi,“ dodává s úsměvem hradecký kouč. „Doufám, že si na stadion najde cestu co nejvíce příznivců kopané,“ přeje si Marek Černoch.



Dynamo jede k úternímu pohárovému utkání k Vajgaru jako jasný favorit a tuto roli chtějí svěřenci trenéra Davida Horejše také naplnit. „Postup je pro nás povinností,“ je si dobře vědom trenér Dynama.



Českobudějovičtí fotbalisté v pátek prvně v sezoně nebodovali, když na hřišti exligové Zbrojovky Brno prohráli 2:1. „Byla to úplně zbytečná porážka a rozhodlo se o ní už v prvním poločase, který se nám vůbec nepovedl,“ vraštil čelo českobudějovický kouč, kterého mrzely oba góly, které jeho tým inkasoval po centrech ze strany. „V předchozích utkáních jsme hráli vzadu velice dobře, tentokráte jsme ale při obou gólech prohráli osobní souboje.“



V tabulce se Dynamo dál drží v úzké špičce a v neděli doma ve šlágru kola přivítá zatím suverénní Ústí, které v pěti odehraných kolech ještě neztratilo ani bod! „Na neděli se samozřejmě chceme dobře připravit, ale ani pohár pro nás není na vedlejší koleji,“ ujistil Horejš, jenž hodlá do úterního zápasu vyslat i hráče, kteří ve II. lize zatím tolik šancí nedostávali. „Máme ale silnou lavičku a v týmu je zdravá konkurence, takže ti, kteří tolik nehráli, budou mít možnost se ukázat,“ uzavřel trenér David Horejš.