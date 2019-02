České Budějovice – Fotbalisté Dynama ČB vyhráli ve středu s Vyšehradem na Složišti 3:1 a získali tak v přípravě první vítězství.

Elvis Mashike se v přípravě Dynama s Vyšehradem (3:1) snaží uniknout hostujícímu Janu Neubergovi. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Roli favorita podzimní lídr II. ligy vyplnil až po přestávce, kdy nejdříve Provod svou premiérovou trefou v Dynamu vyrovnal a v závěru Šplíchal a Táborský dvěma góly skóre otočili. Pražany dostal do vedení před půlí Drobílek.



Svěřenci trenéra Davida Horejše sice i v prvním dějství měli výrazně více ze hry, svou převahu však dokázali zúročit jen ve velké množství rohových kopů. „Do přestávky jsme hráli vyloženě špatně, jako by si někteří hráči přišli jen zahrát. Tak by to dál samozřejmě nešlo,“ hněval se trenér Dynama.



Z jeho hráčů se do větších šancí v první půli dostali jen oba nováčci: v 18. minutě si Martan sklepl míč hrudí a levačkou z vápna vypálil, ale razance chyběla, ve 27. min. si Mashike po Javorkově nahrávce obhodil beka, ale pálil z čisté šance vedle branky.

Až po změně stran Jihočeši s deseti novými muži v poli svou převahu proměnili také v góly: v 50. min. Táborského ránu brankář Otáhal sice vyrazil, ale z následného centru Kladrubského se hlavou trefil Provod na 1:1, v 82. min. Šplíchal po Táborského nezištné nahrávce dal na 2:1 a vzápětí . Táborský pěknou hlavičkou pečetil na 3:1. „Po půli kluky fotbal bavil a hráli opravdu velmi dobře,“ ocenil Horejš.



Dynamo Č. Budějovice – Vyšehrad 3:1 (0:1) - Branky: 50. Provod, 82. Šplíchal, 86. Táborský – 41. Drobílek. Diváci: 40. Rozhodčí: Němec. Dynamo ČB: Křížek – Řezáč, Novák, Havel, Helešic – Javorek, Čavoš – Martan, Grajciar, Wermke – Mashike, 2. půle: Luksch – Kladrubský, Havel, Fišl, Provod – Havelka, Gebert – Šplíchal, Táborský, Mršič – Ledecký. Vyšehrad: Otáhal – Mareš, Neuberg (69. Macej), Šlégl, Brejcha, Drobílek, Čapek (62. Krivoshev), Laňka (59. Heřman), Zákostelský, Madej (73. Michalec), Kozel (62. Beňo).

V sobotu hraje Dynamo na Složišti s Příbramí (11.00).



V přípravném utkání hraném na Maltě tamní ligová Floriana zvítězila nad FC MAS Táborsko 2:1 (2:1).



JIŘÍ STIEGLER_ 77

Dvě životní sedmičky završil ve středu 23. ledna Jiří Stiegler. Bývalý ligový fotbalový rozhodčí oslavil sedmasedmdesáté narozeniny.



Ve fotbale si udělal jméno jako výborný brankář, jenž to dotáhl v Dukle Písek a v Pardubicích až do II. ligy.



Po skončení aktivní činnosti se dal na dráhu fotbalového rozhodčího a v této roli patřil v republice k nejlepším. V československé lize působil v letech 1980-1991 a odpískal 145 ligových utkání. Je držitelem Ceny Václava Jíry za přínos fotbalu.



Působil i jako mezinárodní rozhodčí a koncem 80. let řídil dvě mezistátní utkání a pískal také evropské klubové soutěže. V letech 1984 a 1990 byl hlavním rozhodčím ve finálových utkáních Československého poháru.



Rád vzpomíná na kvalifikační zápas o postup na mistrovství světa 1990 mezi domácím Skotskem a Francií, jejíž dres tehdy hájil i hvězdný Michel Platini. Na stadionu Hampden Park v Glasgowě tehdy fandilo přes osmdesát tisíc diváků! „Bylo to pro mě něco nepředstavitelného a přiznávám, že jsem měl husí kůži. Atmosféra byla bouřlivá, ale i sportovní. Za celý zápas nespadla na hřiště jediná konfeta, natož prskavka. Všichni diváci devadesát minut fandili a zpívali,“ vzpomíná Stiegler.



U fotbalu zůstal i poté, co píšťalku odložil. V českém fotbale působil také jako předseda komise delegátů a později šéfoval i komisi rozhodčích. V letech 2001-2003 byl ředitelem českobudějovického Dynama.