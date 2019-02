České Budějovice – K sobotnímu utkání II. fotbalové ligy do Sokolova vyrazí Dynamo už v pátek.

Milevský Kuchař v divizním derby v Písku bojuje s Nohavou a Kaláškem. Fotbalové soutěže se v kraji rozbíhají. | Foto: Deník/ Jan Škrle

„V jednu máme trénink a po něm jedeme," potvrdil Deníku před odjezdem sportovní manažer Martin Vozábal. Fotbalisty Dynama po vydřeném vítězství s Varnsdorfem v sobotu dopoledne od 10.15 hodin čeká neméně náročný úkol, kterým bezesporu bude duel na hřišti ambiciózního Sokolova.



Po podzimu si dle klubového webu sokolovský kouč Aleš Jindra stěžoval na malou sílu v ofenzivní fázi, a proto v zimě přišli Nemanja Kuzmanović, Petr Došlý, Lukáš Schut a Petr Glaser. A dva z nich měli velký podíl na tom, že Sokolov vykročil do jarní sezony cenným vítězstvím 2:1 na Žižkově: Glaser asistoval u obou branek, Schut první gól Baníku dal.



Fotbalisté Dynama nemají na Sokolov zrovna ty nejlepší vzpomínky, na podzim s ním doma prohráli šokujícím skóre 0:3! „Sokolov u nás hrál trpělivě, čekal na svou šanci a té se bohužel i dočkal," připomíná sportovní manažer Dynama Martin Vozábal podzimní utkání, v jehož úvodu Jihočeši spálili několik stoprocentních šancí, zatímco hosté hned ze své první udeřili. Z tohoto šoku se hráči Dynama do konce zápasu nevzpamatovali.



„Nicméně je to minulost, je to pryč a my jedeme s cílem bodovat. A věřím, že se nám to povede," sdělil před odjezdem do Sokolova Martin Vozábal. „Víme, jak důležité utkání nás v Sokolově čeká a jak silný soupeř proti nám nastoupí. Spoléháme ale na sebe, na vlastní sílu," dodal.



Stop na jeden zápas si odbyl stoper Deli, jenž se tudíž vrací do sestavy. Trenér Luboš Urban proti Varnsdorfu oba stopery chválil, ale žádné dilema při sestavení stoperské dvojice trenéři mít nebudou. „Vyřešilo se to samo, protože Kalod dostal čtvrtou žlutou kartu a navíc stejně kvůli zranění kotníku je mimo hru," poznamenal Martin Vozábal. Větší zásahy do týmu dle něj se nechystají. „Jednu či dvě změny ale možná uděláme."



Chybět určitě bude zraněný Wermke a určitě nebude k dispozici Koukal, jenž byl v týmu na zkoušku. „Rozhodli jsme se místo něj do kádru přeřadit z dorostu Martina Helda," vysvětlil Martin Vozábal.



Uspět chce i Sokolov, který spoléhá na fanoušky, které láká vstupným za lidových dvacet korun (důchodci 10, ženy a děti zdarma, majitelé permanentek zdarma svařák).

Táborsko hraje v Mostu až v neděli.

Přinášíme víkendový pořad fotbalových zápasů na jihu Čech.





Sobota





III. LIGA: Strakonice – Horní Měcholupy (10.15 Složiš­tě ČB).

DIVIZE: Písek – Hořovicko (10.15), Táborsko B – Sušice (14.30 Kvapil.), Č. Krumlov – Tachov (14.30).

I. LIGA DOROSTU: Dynamo ČB – Liberec (14 Složiště).

KRAJSKÝ PŘEBOR: Rudolfov – Čimelice (10), Písek B – Dačice (13.15), Osek – Roudné (15), Veselí – Lažiště (15), Bavorovice – Prachatice (10), Soběslav – Jankov (15).

LIGA ML. DOROSTU: Táborsko – Bohemians (10).

LIGA STARŠÍ ŽÁCI: Prachatice – Rokycany (12).

KP DOROSTU: Hluboká/Olešník – Blatná (9 Hluboká), J. Hradec – Roudné (10 Tyrš.), Loko ČB – Prachatice (10 VŠZ), Slavia ČB – Rudolfov (10).

PŘÍPRAVA: Čt. Dvory – Kam. Újezd (15.30 Hluboká), Lažiště – Hrdějovice (13.30 Hluboká), Suchdol – Mladé (15 St. Hlína).





Neděle





DIVIZE: Milevsko – ZČE Plzeň (14.30).

KRAJSKÝ PŘEBOR: Hluboká – Sedlice (15), Třeboň – Dražice (10.30).

II. LIGA DOROSTU: SKP ČB – Kladno (13 Olešník), Táborsko – D. Praha (14.30 Kvapil.).

LIGA ML. DOROSTU: Dynamo ČB – Sparta (14 Složiště).

LIGA ST. ŽÁCI: Dynamo ČB – Slavia Praha (10 Složiště).

LIGA ML. ŽÁCI: Prachatice – Benešov (12), Písek – Dynamo ČB (10).

KP DOROSTU: Č. Krumlov – Břilice (10, ev. Kájov), Lomnice – Milevsko (13), Čt. Dvory – SKP ČB (10 Bavorovice), Táborsko B/ Chotoviny – Strakonice (9.30 Soukeník).

PŘÍPRAVA: Dříteň – Strunkovice (10 Hluboká), Hluboká komb. – Loko ČB (12).