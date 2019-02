České Budějovice – S jednoznačným cílem, kterým je zisk dalších tří bodů, půjdou v pátek večer od 18 hodin na Střeleckém ostrově do utkání s ambiciózním Znojmem fotbalisté Dynama Č. Budějovice.

Před týdnem ve Varnsdorfu hrálo Dynamo 0:0 (na snímku Ivo Táborský atakuje domácího Petra Ryse), v pátek chce doma se Znojmem vyhrát. | Foto: Deník/ Jaroslav Zeman

Snadné to ale v atraktivním utkání mít svěřenci trenéra Davida Horejše nebudou. „Znojmo je jeden z týmů, který chce hrát nahoře. Bude pro nás velice těžkým soupeřem," uvedl pro Deník trenér Dynama.

Znojmu loni těsně utekl postup do I. ligy a o nejvyšší příčky chce bojovat i v této sezoně. „Někteří hráči v létě sice Znojmu odešli, jiní ale naopak přišli," měl Horejš na mysli zřejmě i odchody Šamánka, Žondry či Oklešťka a příchody Svozila, Motala nebo Javůrka.

Znojmo zatím na svém kontě má čtyři body za remízu s Baníkem a hladkou výhru 5:2 ve Vlašimi. Před týdnem podlehlo Opavě doma 0:3. „Prohráli jsme, ale na druhou stranu musím vzít v potaz, že jsme hráli proti kvalitnímu soupeři," poznamenal pro klubový web trenér Radim Kučera, dle něhož jeho tým odvedl dobrý výkon. „Kluky jsem za něj pochválil, i když ne za výsledek a některé chyby, které tam byly. Chválil jsem je za to, jak dokázali kombinovat a byli silní na míči. Bohužel výsledek je pro nás hodně hořký a trpký a neodpovídal průběhu hry."

Tým Dynama označil Kučera za velice silný. „Udržet třikrát čisté konto je dobrá vizitka, ale já doufám, že budeme první, kdo obranu Budějovic překoná," zadoufal Kučera a dodal, že pozor si jeho hráči musí dát na Kaloda. „O jeho kvalitách víme, budeme se ho snažit pokrýt. Je opravdu nebezpečný. Jen o něm to ale nebude, je tam i Táborský, ten taky dokáže dát gól. Z druhé strany Pešek, bude-li hrát na kraji," uzavřel Kučera.

Dynamo by do pátečního utkání mělo jít v plné síle. „K dispozici bychom měli mít všechny hráče a jsme rádi, že v mužstvu je zdravá konkurence," pochvaloval si trenér Horejš, jenž svému týmu v souboji s těžkým soupeřem věří. „V létě jsme podlehli Znojmu ve Včelnici 2:3, ale byl to první zápas přípravy a my testovali řadu možných nových hráčů. Teď hrajeme doma a chceme zápas zase zvládnout za tři body. Věřím, že jsme i diváky nalákali a že je potěšíme třemi body i kvalitní hrou," podtrhl trenér David Horejš.





Táborsko v sobotu doma s Třincem





Fotbalisté Táborska dohrávku ve Vítkovicích prohráli 0:1, když jediný gól zápasu padl už v 10. min.: rohový kop Táborska se změnil ve vítkovický brejk a po nedorozumění mezi hostujícími hráči Kovařík po centru Mišínského ranou pod břevno z malého vápna skóroval.

„Herně jsme Vítkovice přehráli, ale udělali jsme velkou chybu a za tu jsme zaplatili," hněval se trenér Petr Frňka. „Je to špatný výsledek, osmdesát minut jsme hráli na bránu soupeře, a přesto prohráli," vrtěl hlavou. „Je nutné zlepšit agresivitu a zakončení. To je důvod, proč se nám nepodařilo z převahy vytěžit branku. Výkonnostní rozdíl byl veliký, ale my jsme absolutně selhali."

V sobotu hraje Táborsko v dalším kole II. ligy na svém hřišti na Soukeníku od 17 hod. s Třincem.