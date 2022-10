Vacov tentokrát zajížděl v I.B třídě do Volyně a jeho útočné vozbě velel právě Filip Zitta . K vítězství 4:0 pomohl hattrickem. Přesně přede dvěma lety se stal Kanonýrem Deníku, když nastřílel pět branek na hřišti béčka Oseka (Vacov vyhrál 10:1). Co se za ty dva roky změnilo? Střelecký apetit máte pořád, když jste nyní dával tři góly. „Tak za ty dva roky se změnilo přesně to, že jsem o dva roky starší. Chuť a hlad po gólech je ale větší! Hezké připomenutí pěti gólů z Oseka před dvěma lety. Teď musím doufat, že za dva roky dám hattrick už v I.A třídě,“ říká s úsměvem vacovský střelec.

Tři góly ve Volyni a každý byl jiný. „První gól jsem vstřelil prakticky do prázdné brány. Po individuální akci Jakuba Sovy a následném centru před bránu se ke mně od jednoho z bránících hráčů odrazil míč a měl jsem to už vcelku lehké. Druhý gól jsem dával z penalty. Třetí pak po hezké akci, kdy jsem po nákopu od vlastní brány prodloužil hlavou míč na Jakuba, ten mi následně po zpracování přihrál mezi obránce, já si míč připravil a z druhého doteku střílel na zadní tyč okolo brankáře,“ popsal tři branky do sítě Volyně Filip Zitta.

Tři góly vždy znamenají bene pro spoluhráče. Tak co na to pokladník? „Pokladníci jsou v těchto situacích opravdu neoblomní, ale jelikož jsem se podílel na sepsání nového Pokutníku, tak jsem věděl, co mě čeká. Za hattrick byl tedy metr piv, které jsem po příjezdu ze zápasu do Vacova hned zakoupil. Ale pouze jedenáctku, pro kluky je dvanáctky škoda,“ dodává se smíchem Filip.

Vacovští fotbalisté patří v posledních sezonách vždy mezi spolufavority postupu. Vždy se to však nějak zamotalo, že to nevyšlo. Kde byla příčina? „Chybělo určitě štěstíčko a zkušenosti v těžkých a klíčových zápasech. A pak nám do slibně rozjeté sezony hodil vidle covid,“ vrátil se zpět vacovský střelec.

Před novou sezonou přišel Jakub Sova se zkušenostmi z vyšších soutěží. Znamená to tedy zvýšení ambic na postup? A to i přesto, že nevyšel start doma s Chelčicemi a smolná porážka na hřišti vedoucích Sousedovic? „Ano, v létě jsme posílili o dva kusy. Přišli Kuba Sova a Venca Forejtar. Kluci jsou skvělí, jak na hřišti, tak v kabině! I proto ambice a šance na postup určitě vzrostly. Ano, hned první zápas jsme zaváhali, ale byl jsem rád, že nás to nesložilo, zapracovali jsme na chybách a od té doby jsme ve všech zápasech dominovali a byli lepší než soupeř. Prohru v Sousedovicích hodnotím velmi smolně. Byli jsme v zápase lepší, nicméně fotbal je o gólech, ten jsme nedali. Teď se snažíme jít zápas od zápasu a dělat body. To se daří a pevně doufám, že na konci jara budeme jezdit po Vacově na valníku,“ dodal s úsměvem a připomenutím postupového rituálu Filip Zitta.

