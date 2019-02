Prachatice - V dalším kole fotbalové divize hostil tým aspirující na přední příčky v tabulce soupeře, který naopak bojuje o záchranu. Prachatičtí tedy byli favoritem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Domácí tým nastoupil do divizního jihočeského derby s Milevskem s hodně pozměněnou sestavou, jelikož v ten samý den dopoledne hrálo svůj zápas béčko. „V tomto utkání jsem musel překopat celkové složení týmu, poněvadž někteří hráči měli v nohách zápas se Lhenicemi v I.B třídě. Dal jsem proto příležitost mladým klukům, aby se na domácím hřišti ukázali,“ upřesnil hlavní trenér Veselý. V brance se tak objevil mladý Dvořák a příležitost dostal od začátku zápasu v útoku také Rosa, který sekundoval Košíkovi. Ve druhé půli se pak do hry dostal taktéž mladý hráč Čížek.

Do začátku utkání nastoupila obě mužstva s hodně otevřenou hrou a již ve 2. minutě se po krásné přihrávce Kaczka dostal k míči Košík, který následně nekompromisní střelou uklidil míč do hostující branky – 1:0. Tatran tak brzy vedl, ale svůj náskok si udržel jen několik minut, poněvadž v 6. minutě se nádhernou střelou z dálky prosadil Kuchař a srovnal tak stav na 1:1. „Oba dva týmy chtěly zápas rozhodnout hned v prvních minutách. Bohužel, naše vedení trvalo jen chviličku, protože se překrásně trefil hostující Kuchař, který zamířil přesně do levé šibenice naší brány,“ komentoval situaci kolem vyrovnávací branky Veselý. Poté tempo utkání značně polevilo a vyložené šance takřka nepřibývaly. Domácí se marně snažili proklestit cestu přes dobře hrající obranu Milevska. Jejich hře chyběla větší nápaditost a přesnost. Zajímavé momenty se tak udály až v závěru první půle. Ve 38. minutě se po rohovém kopu dostal míč k samotnému Sokoltovi, který ale nastřelil jen domácího brankáře. Ve 45. minutě ojediněle zahrozil Tatran, ale Bednárova střela z hranice penalty šla vysoko nad.

Začátek druhého poločasu přinesl opět rychlý gól. Hosté udeřili ze standardní situace, kdy se odražený balon dostal ke Kodadovi, který nadvakrát překonal domácího Dvořáka. Prachatičtí fotbalisté se poté nezmohli na žádnou rychlou odpověď a více ze hry mělo spíše Milevsko. Blízko vyrovnání měl v 73. minutě domácí kapitán Tobiáš, jehož tečovaná střela šla jen těsně mimo Janouchovy brány. „Ve druhé půli jsme už nebyli tak aktivní. Nepomohl ani příchod zkušenějších hráčů jako je Kováčik nebo Červenka. Předchozí zápas nám holt ubral hodně sil,“ uvedl Veselý. Okolo 80. minuty se do listiny střelců mohl podruhé zapsat Košík, ale jeho teč po přihrávce Kaczka šla těsně mimo. V závěru pak nebezpečně střílel ze standardky střídající Kováčik, ale s jeho technickou střelou si hostující brankář bez problému poradil.

„Bohužel jsme dnes nedokázali zvítězit, ale na druhou stranu musíme přihlédnout na fakt, že jsme do tohoto utkání nepostavili to nejsilnější, co máme. Doufám, že v příštích dvou utkáních z venka si přivezeme nějaké body,“ vyslal na závěr své přání Veselý.

Libor Staněk