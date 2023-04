Pořád nás ještě posílají k plotně, trápí fotbalovou trenérku Dianu Benátovou

Od mala ji učaroval fotbal. „A všem kolem to bylo divné,“ trochu hořce se usměje Diana Benátová (29 let), bývalá hráčka a v současné době trenérka ženského týmu českobudějovického Dynama, který kraluje divizní skupině C a usiluje o postup do České ligy.

Diana Benátová | Foto: Deník

Ve světě je fotbal v dámském podání stále populárnější, u nás pořád zůstává tak trochu v ústraní. „Fotbal mě bavil a hrála jsem ho od malička. Časem jsem ale musela skončit, protože už jsem nemohla hrát dál s klukama a do Prahy mě rodiče vozit nechtěli. Tak jsem začala hrát házenou, ale měla jsem tam nějaké zdravotní problémy a v sedmnácti letech jsem se k fotbalu vrátila,“ vzpomíná na své začátky českobudějovická rodačka. Jediný ženský fotbalový klub v širokém okolí Českých Budějovic byl v té době v Mokrém. „Tam jsem začala zase hrát. V té době jsem studovala na Jihočeské univerzitě, kde mě na tělocvik vedl Petr Čížek a přesvědčil mě, jestli bych nechtěla trénovat malé fotbalisty,“ naznačuje, jak se dostala k trénování. V českobudějovickém Dynamu strávila pět let jako trenérka u přípravek a pak se přesunula k ženskému fotbalu. „V Dynamu se dívčímu fotbalu dlouho nedařilo. Až postupně se to nabalovalo a přibývaly týmy v jednotlivých kategoriích,“ říká. Láska i urážky. Fascinující příběhy výjimečných dam z českého fotbalu S aktivním hraním v Mokrém před třemi roky skončila. „Neměla jsem prakticky žádný volný den, přitom jsme pomalu chtěli založit rodinu. Tak jsem přestala sama hrát a věnuji se od té doby jenom trénování,“ zdůvodňuje svůj konec aktivní kariéry. Ženský fotbal je podle ní stále značně v ústraní. „Když jsem se po osmi letech k fotbalu vrátila, tak už to bylo lepší. Ale když jsem byla malá, tak jsem vnímala, jak na mě všichni koukají divně, že holka hraje fotbal,“ dobře si pamatuje. „Na rovinu, v Dynamu vedení klubu holky stále moc nebere a myslí si, že by se měly vrátit k plotně. Je to smutné,“ přiznává. „Loni jsme třeba chtěly hrát baráž o Českou ligu na hlavním stadionu, abychom zvýšily zájem o ženský fotbal, ale tvrdě jsme narazily,“ posteskne si. „Ale na druhou stranu musím říct, že se situace především v žákovských týmech i díky novým trenérům posouvá dopředu,“ věří v lepší časy. Fotbalu se sportovně založená dáma nezbaví ani doma. Jejím mužem je totiž dlouholetý prvoligový hráč a v současné době výkonný ředitel mládežnické akademie Dynama Petr Benát. Jeho manželka navíc působí jako sekretář akademie. „Fotbal doma řešíme, moc jiných témat nemáme,“ s úsměvem přikývne. „Ale musím přiznat, že občas je toho až moc, jak si práci přenášíme domů,“ připustí Diana Benátová, která spolu s manželem vychovává malinkého synka Sebastiena.

