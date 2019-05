České Budějovice – Devatenáctka Dynama v posledním domácím utkání I. ligy dorostu porazila Zlín 1:0 a definitivně se tak udržela v nejvyšší dorostenecké soutěži.

Trenér Karel Havlíček záchranu devatenáctky Dynama v I. lize dorostu považuje za velký úspěch. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Zápas rozhodl v 73. minutě Bečvář ranou ke vzdálenější tyči a vydřenou výhru už domácí uhájili. „Tři body, které znamenají jistotu záchrany, byly hlavním kladem,“ konstatoval trenér Karel Havlíček, dle něhož na jeho svěřencích byla znát obrovská nervozita. „Tíha, abychom to zvládli, na nich ležela a svazovala jim nohy. Pokud by neuspěli, jeli by v posledním kole do Jihlavy hrát o všechno, a to je vždy složité. Proto jsme z výhty také všichni velice šťastni,“ podtrhl.



V klíčovém utkání chyběli oba pendlové z druholigového áčka. „Dan Fišl jel s áčkem do Třince a Martin Šplíchal si v zápase za juniorku poranil tříslo.“



Dle Havlíčka je pro jeho svěřence záchrana I. ligy dorostu úspěchem. „Při vší snaze to hráči aktuálního ročníku neměli v soutěži vůbec lehké, přesto ale oproti podzimu, kdy jsme se většinou jen bránili, na jaře naše hra už dle mého soudu progres měla,“ přemítal trenér dorostenců Dynama a měl i jasný důkaz po ruce: „Porazili jsme Spartu, Slavii i Plzeň a tím se pochlubit hned tak někdo nemůže…“



NEJLEPŠÍ? HOREJŠ A KLADRUBSKÝ!

Nejlepším hráčem sezony ve II. lize byl v hlasování trenérů a kapitánů jednotlivých týmů a vybraných novinářů zvolen Jiří Kladrubský a nejlepším trenérem této druholigové sezony David Horejš (oba Dynamo Č. Budějovice)!