Vimperk – Prachatice 0:0.

„V okresním derby se nehrál příliš pohledný fotbal. První poločas byl spíš boj mezi vápny bez velkých gólových šancí. Druhý poločas byl z naší strany trošku lepší. Vytvořili jsme si i slibné šance, ale chyběl nám větší klid v zakončení. No a když v 89. minutě hostující brankář zneškodnil nadvakrát i penaltu, skončil zápas spravedlivou remízou,“ komentoval utkání vimperský trenér Jiří Formánek.

„Herně to byl asi remizový zápas, nikdo si prakticky nevypracoval žádnou tutovku. Bylo to hlavně o boji o střed hřiště. Sice jsme byli o něco více na míči, ale bez potřebného efektu. V posledních zápasech jsme měli problémy s druhými poločasy, proto jsem nechal v úvodu zápasu Martina Fischera a Kubu Sovu na lavičce. Šli na hřiště ještě v průběhu první půle a bylo to na našem výkonu znát. Myslím, že tam na nás byly dva penaltové zákroky, ale bohužel, píšťalka sudího se ani jednou neozvala. Je to zkrátka za námi, teď se musíme soustředit na závěr podzimu, pokusíme se nasbírat ještě šest bodů a v zimě pořádně potrénujeme,“ doplnil k utkání trenér Tatranu Bohuslav Pravda.