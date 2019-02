České Budějovice – Šestatřicetiletý David Lafata, kapitán fotbalistů Sparty Praha a bývalý český reprezentant, začínal s fotbalem doma v Olešníku, kam se po letošní sezoně chce vrátit.



A vrací se i do českobudějovického Dynama, kde začínal s velkým fotbalem. Sice se nevrací jako vítaná posila do druholigového týmu, ale jako dovednostní trenér do nově vytvářené klubové akademie.



Konec své aktivní kariéry oznámil před několika dny na webu Sparty. „Chtěl bych ukončit všechny spekulace, po sezoně ukončím svoji profesionální kariéru,“ uvedl a dodal, že při domácím zápase s Olomoucí by se chtěl v sobotu rozloučit se Spartou a všemi fanoušky.



Po prezentaci nové klubové akademie Dynama ČB v českobudějovickém hotelu Clarion odpovídal na dotazy jihočeských novinářů.

Jaká bude vaše role v nové akademii Dynama?

Měl bych tam působit jako dovedostní trenér a mít na starosti spíš útočníky či ofenzivní hráče. Na svou činnost se těším, protože vznik této akademie považuji za perfektní věc. Dříve podobný systém sportovních tříd u nás fungoval a také já tímto systémem prošel. Podle mě to byla výborná věc a je dobře, že se na to navazuje. To, co jsme se naučili, bychom teď předali našim budoucím svěřencům.



Čekají vás dva poslední zápasy za Spartu. Co byste ještě chtěl stihnout? Anebo se spíše chcete důstojně rozloučit se svými fanoušky?

Přál bych si, abychom oba zápasy vyhráli a povedlo se nám získat třetí příčku. Já bych se s fanoušky samozřejmě chtěl loučit důstojně.



Jak dlouho jste byl rozhodnut, že po sezoně skončíte?

V hlavě jsem to měl už po zimní pauze a během jara jsem k tomu dospěl definitivně.



Prý byla i možnost návratu do Dynama, které po podzimu aspirovalo na postup?

Mám už své léta a myslím, že jsem toho v kariéře už stihl dost. Je nejvyšší čas to předat mladším.



Nicméně do Dynama se vracíte, i když do klubové akademie. V Dynamu jste s velkým fotbalem začínal, uzavírá se tím tudíž jakýsi kruh?

Z jižních Čech pocházím, stále tady bydlím. Jsem tudíž rád, že se ta možnost spolupráce naskytla. Já nikdy trenéra nedělal, takže je to i pro mě jakási zkouška, zda to bude fungovat, zda to bude bavit mě a hlavně, zda to bude bavit ty kluky, které budu trénovat. Jako dovednostní trenér asi zpočátku budu mít méně práce než ti profitrenéři, kteří tam budou od rána do večera.



Vy jste si během kariéry špičkového fotbalisty stihl udělat trenérskou kvalifikaci?

Mám B-licenci a uvidím, zda se přihlásím na áčko. Ale jak říkám, já se do ničeho nehrnu a chci si nejdřív vyzkoušet, jak mi to půjde.



A co Olešník? Platí, že tam budete hrát krajský přebor?

Platí to. Jak často, to nevím, uvidíme, jak to vyjde.



Jaké reakce třeba od diváků očekáváte?

Těžko říct, mohou být všelijaké. Já si půjdu zahrát pro radost se svými kamarády.

Samozřejmě, že budeme chtít vyhrávat, ale priorita to určitě nebude.

Těšíte se už na derby na Hluboké?

Já se těším na každý zápas, který v Olešníku odehraji.



Setkáte se tam v týmu také s kluky, s nimiž jste hrával?

Teď tam přestoupil Sláva Rožboud, tak třeba s ním.



Taky prý děláte Bouchala?

Nějaké přestupové bomby ještě chystáme, tak uvidíme, co se nám povede (smích).



Má tudíž Olešník vyšší cíle? Třeba postup do divize?

To já nevím, to byste se musel zeptat Slávy Vařáka. Podle mě krajský přebor je na takovou vesnici, jakou Olešník je, ideální soutěž.



STRUČNÁ VIZITKA

David Lafata: 18. září 1981, manželka Kamila, dcera Vanda, syn Antonín

Působiště: Olešník (1989-92), Dynamo ČB (1992-01), Jihlava (2002), Dynamo ČB (2002-05), Xanthi (2005), Jablonec (2006-07), Austria Vídeň (2007-08), Jablonec (2008-12), Sparta (2012-18)

Reprezentace: 41 zápasů, devět gólů (2006-16)

Ligová bilance: 415 utkání/ 198 gólů Česko, 9/0 Řecko, 36/6 Rakousko

Úspěchy: čtvrtfinále ME 2012, účastník ME 2016; čtvrtfinále MS U20 2001; mistr české ligy a vítěz Poháru FAČR 2014; vítěz Rakouského poháru 2007, Fotbalista roku 2014, vítěz Zlatého míče ČR 2014/15