Vyhrát 8:1 v I.A třídě není jednoduché, kvalita týmů na této úrovni již bývá vyrovnaná. Co tedy k tak vysoké výhře vedlo? „Především jsme plnili všechno, co jsme si řekli v kabině před zápasem. Nechtěli jsme podcenit začátek, vletěli jsme na ně a za čtvrt hodiny vedli 3:0. To soupeře asi tak rozhodilo, že s tím již nemohli nic udělat,“ ohlédl se za zápasem s Lišovem střelec tohoto duelu.

On sám dával první dva góly v 10. a 11. minutě, třetí na začátku druhé půle a čtvrtý v závěru zápasu. Jak ty čtyři trefy viděl? „První gól byl po výkopu našeho gólmana. Náš druhý útočník šel do souboje, odhlavičkoval to za sebe, nikdo na mě nešel, jen gólman, kterého jsem hlavou přehodil. Při druhém gólu jsme šli s mým kolegou z útoku sami na brankáře, on mi to přihrával a já střílel do prázdné. Třetí gól jsem dával po akci od rohového praporku, centrovaný míč jsem si zpracovával, ten mi skočil do výšky a hlavou jsem opět gólmana přehodil. Poslední gól jsem pak dával po vysunutí do samostatného útoku, kdy jsem šel sám, gólmanovi udělal kličku a dával do prázdné brány,“ popsal Adam své čtyři trefy proti Lišovu.

Tabulka B skupiny I.A třídy je hodně našlapaná a slibuje pro diváky výbornou podívanou. Jak vidí sezonu v Bernarticích? „Chtěli bychom být hodně nahoře, já osobně bych rád nejhůře do druhého místa. Myslím si, že na to máme i slušný kádr. Přišli tři noví kluci, kteří to zvedli. Vypadá to, že tato sezona bude hodně vyrovnaná a přinese skvělé zápasy,“ potvrdil Adam Rakovan, který se se šesti góly dělí o vedení v tabulce střelců této skupiny. A na střelecké téma ještě doplnil: „Jestli se na čele tabulky budeme přetahovat, těžko říci. Tak, jako jsem začal tuto sezonu, se mi ještě nezadařilo. Důležité ale je, aby se dařilo týmu a je jedno, kdo bude dávat góly. Hlavní je pohoda v týmu, radost z fotbalu, po zápase si sednout k pivku a pokecat.“

Žádný střelec, který dá tři a více branek v utkání, se nevyhne zájmu klubového pokladníka. „Dával mi vědět hned po zápase. Zúčtujeme na dokopné,“ dodal s úsměvem bernartický kanonýr Adam Rakovan.

