Branky: 53. Rataj Jan, 67. Turek Václav (pen.), 82. Klose Adam - 11. Hruška Václav, 19. Havlík Daniel.

Generálko na stat I.A třídy byl pro čkyňské fotbalisty pohárový duel s Chýnovem. "Po dlouhých letech se vrátil pohárový zápas také do Čkyně. Byla to zároveň generálka. Začátek nám úplně nevyšel podle představ. Chýnovští dobře bránili a dvakrá nás nachytali náběhem za obranu, které jsme nezachytili, a zaslouženě trestali. My jsme se do poločasu snažili minimálně snížit a na rovinu jsme klidně 5 gólů dát mohli a zase na druhou stranu mohli hosté přidat po rohu na 0:3 a mohlo být hůře. Poločas tak skončil 0:2. Klasická Csaplárova past," komentoval první půli čkyňský trenér Jan Děd a dodal: "Trošku jsme pak proházeli rozestavení a pomohlo to. Druhý poločas jsme otočili, zahráli velice dobře a zaslouženě jdeme dál. Nezávidím klukům z Chýnova cestu zpět. Kluky chválím za otočku, což se cení. Jak říkám, začátek nám úplně nevyšel. Ale otočit výsledek z 0:2 má váhu. Ne vše bylo ideální, ale k tomu si řekneme ještě své."

V prvním kole nové sezony I.A třídy v sobotu Čkyňstí přivítají na svém hřišti největšího aspiranta na postup Malše Roudné. Hraje se od 17 hodin.