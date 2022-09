ČK: 2:0 (29. Divoký, 79. Procházka).

Po výhře Kaplice 3:0 v prvním kole nad Lhenicemi by před utkáním hosté bod asi brali. "Těžko se mi zápas hodnotí. Před ním bych bod bral. Ale s ohledem na průběh utkání je to bohužel ztráta. Myslím, že podrobně to vylíčí i domácí zpravodaj Libor Granec. Tentokrát bychom nedali gól ani kdybychom hráli tři hodiny. Zlobila nás nepřesnost ve finální fázi. Vyloženou šanci jsme si nevytvořili, jen takové náznaky. A trošku musíme hru zrychlit. V některých momentech to dlouho trvá. A musíme být příště přesnější. Věřím, že budeme,“ hodnotil nedělní duel čkyňský trenér Jan Děd a doplnil: "V dalším kole hostíme sousedy z Vimperka v sobotu od 17 hodin. Zveme naše věrné bubeníky a všechny naše fanoušky."