Komu byste dal červenou kartu a za co? Nenapadá mě komu, ale trestal bych hráče za nesmyslné fauly a leckdy bych dal červenou kartu i samotnému rozhodčímu.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“? Nikdo si nechce dát vlastní gól, i když si myslím, že jsou ve fotbale situace, kdy ani nevíte, jak se to stane. S úsměvem si vzpomenu na jeden v dorostu, je to již dávno – náš brankář neměl nárok.

Co děláte pro svou kondici? Aktivně hraji fotbal, takže se snažím pravidelně trénovat a dělat další sporty, které mě baví.

Váš největší sportovní úspěch? Dodnes hraji aktivně krajský přebor, měl jsem nějaká vážnější zranění, tak je pro mě úspěchem být stále na této úrovni a hrát s dobrou partou mých spoluhráčů. Jinak úspěchy byly, od žáčků přes dorost až po muže. Vzpomínám na úspěch staršího dorostu v Příbrami – druhé místo v České republice, zahrál jsem si krátce třetí ligu v Písku a nejvíc vzpomínám na postup do krajského přeboru s Čimelicemi.

Podruhé budou mezi sebou jihočeské firmy bojovat o to, která z nich umí hrát nejlépe fotbal. Poprvé se Zaměstnanecké ligy Deníku zúčastní i písecká stavební společnost Casta a. s., která má v republice dobré jméno již třicet let. Hrát za ně bude Zdeněk Pšenička, který ve společnosti pracuje jako vedoucí servisního úseku.

