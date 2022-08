Na podzim se velice dařilo Spartaku Trhové Sviny, který přezimoval na čele tabulky, na paty Trhovosvinenským šlapaly Semice a Mirovice, s větším osmibodovým odstupem pak Roudné, Strunkovice a Nová Ves u ČB.

Na jaře pak předvedla parádní jízdu Malše Roudné a v závěru jara se vykrystalizovala trojice Trhové Sviny, Semice a právě Roudné, která si to rozdala o prvenství.

V závěrečném kole prohrály Semice doma s Malší Roudné a přišly o první místo v tabulce.

Roudenští týden předtím klopýtli doma s týmem Vodňan a své třetí místo už vylepšit nemohli.

Z prvenství a z postupu do krajského přeboru se tak radovaly Trhové Sviny, které v posledním utkání potvrdily roli favorita doma s Kaplicí.

Spolu se Spartakem nakonec do krajského přeboru postoupili ze druhého místa i Semičtí, neboť z nejvyšší krajské soutěže se odhlásily Čimelice a v krajském přeboru zbylo místo ještě pro jeden tým.

Do A skupiny I. A třídy naopak spadla Blatná, která byla v přeboru suverénně nejslabší.

Blatenští se do I. A třídy vrací po čtyřech letech. V sezoně 2017/18 se Blatné podařilo I. A třídu vyhrát po napínavé přetahované s Bavorovicemi.

V první sezoně se blatenští fotbalisté v krajském přeboru udrželi. Následující dvě sezony zhatil covid a ta minulá se Blatné vůbec nepovedla. Mužstvo skončilo s pouhými sedmi body poslední, pokud nepočítáme v zimě odstoupivší Sezimovo Ústí. Po čtyřech letech tak následoval pád do nižší soutěže.

V nadcházejícím ročníku I. A třídy, který startuje za dva týdny, však bude Blatná ve skupině A jasným favoritem. Blatenští jistě udělají vše pro rychlý návrat, v klubu ale dobře vědí, že to nebude jednoduchý úkol.

„To se teprve ukáže, jestli budeme patřit mezi hlavní favority, když jsme vloni uhráli pouze sedm bodů a skončili poslední,“ ne úplně rád slyší slovo favorit trenér fotbalistů Blatné Jaroslav Voříšek, který mužstvo povede i přes neúspěch v loňské sezoně. Věří však, že tým bude v I. A třídě rozhodně konkurenceschopnější než v krajském přeboru.

Voříšek zároveň potvrzuje, že se vedení snaží posílit kádr tak, aby se mužstvo vrátilo zpátky. Kádr Blatné zůstává pohromadě, posilou by měl být Štěpán Říha z Čimelic a dalším nováčkem je mladý fotbalista Aleš Maršík, který naposledy hrál v divizní Doubravce. "Doufám, že se nám uzdraví všichni marodi,“ podotýká kouč.

Příští soupeře Blatné Voříšek nesledoval a tak si netroufá odhadovat jejich sílu. „Vím jen, že na úvod hrajeme s Planou a pak jedeme do Vodňan. Určitě to budou těžké zápasy, věřím však, že se naši hráči se zkušenostmi z krajského přeboru s novou rolí poperou,“ říká před startem nové sezony v I. A třídě trenér Blatné Jaroslav Voříšek.

Po postupu však hodně touží také v Roudném, tedy v klubu ve kterém výborně pracují s mládeží. Roudenský dorost vyhrál ve skončené sezoně divizi a zahrál si i baráž o druhou dorosteneckou ligu, v níž nestačil na Petřín Plzeň.

Béčko Malše zase vyhrálo I. B třídu. Všechno zapadalo do skládačky, jen A – mužstvu to s postupem do kraje v minulé sezoně nevyšlo. A tak to zkusí letos. „V klubu se snažíme pracovat systematicky a začíná to už od mládeže. Nyní máme sedm kluků, kteří se z divizního dorostu posouvají do kategorie mužů, a přáli bychom si, aby měli možnost hrát co nejvyšší krajské soutěže,“ říká šéf Malše Roudné Libor Šolc.

Roudné je jedním z mála klubů v I. A třídě, který si nestěžuje na nedostatek hráčů. Noví trenéři A mužstva Pavel Cepák a Jan Rezek mají z čeho brát. Jejich úkolem je vybrat hráče, kteří se zase budou rvát o nejvyšší příčky a Šolc věří, že se jim povede poskládat dobře fungující tým.

Jestli bude největším konkurentem Roudného v boji o postup právě Blatná, to si šéf Malše netroufá odhadovat. Podle něj bude hodně záležet na tom, jak jednotlivé týmy posílily či oslabily.

„My musíme koukat hlavně sami na sebe. Lehké to nebude nikde a je jedno, jestli hrajete v Blatné, ve Vimperku nebo v Kamenném Újezdu. Do každého utkání musíme jít s odhodláním a plně koncentrováni a především s vůlí zvítězit,“ má jasno roudenský Libor Šolc.