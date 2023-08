Novou sezonu začali Stacháci na jedničku, nejprve remizovali na béčku Strakonic 1:1, pak porazili Chelčice 5:2. Polovinu ze šesti branek nastřílel právě nestárnoucí Pavel Záleský. „Takový start do sezony jsem fakt nečekal. V minulé sezoně jsem v okrese nehrál, protože jsme dávali prostor mladým klukům. Shodou okolností se to teď semlelo tak, že nás bylo méně, a tak jsem nastoupil. A ono to docela vyšlo, za což jsem rád,“ hodnotil začátek sezony skromně stašský střelec.

Dva zápasy, tři góly na kontě. Navíc ty dva, a zvláště ten prví proti celku Chelčic, stojí za zmínku. „Ten první byl náš typický gól. S gólmanem Radimem Šebánkem jsme to tak hráli dlouho. Když pošle z výkopu balon na mě, tak mě jako dědka soupeř podcení, balon pěkně odskočil a já to trefil z první (viz náhledový snímek u článku – pozn. autora), to již tak těžké nebylo. Říkám, že půlka gólu je Radimova. Při druhém gólu jsme šli do brejku, potáhl jsem si to před vápnem a řekl si, proč bych to nezkusil. Tak jsem to bouchnul a gólman si to tam srazil,“ vrátil se ke svým dvěma gólům proti Chelčicím Pavel Záleský.

V předminulé sezoně se Stašským vůbec nedařilo a sestoupili do okresu. Co si řekli před touto sezonou, s čím do ní šli? „Tým se docela obměnil. Docela jsme se na to připravovali. Přeci jenom jsme hráli B třídu 33 let, tlačili jsme to s různými výpomocmi prakticky se stejným týmem, tak jsme si řekli, že je s tím třeba něco dělat. Nebýt covidu, tak jsme spadli dříve. Teď jsme si řekli, že necháme hrát tým, který si vykopal postup. Odehráli to mladší kluci, kteří mají do fotbalu chuť a funguje to,“ pochvaloval si současný stav zkušený harcovník.

Přeci jenom je podstatně starší než spoluhráči, cítí se mezi nimi jako jejich táta? Poslouchají? „Říkají mi taťko a manželce mamko. Sice jsem již přemýšlel, že skončím, ale mezi těmi mladými se ten věk na hřišti zase prodlužuje. Poslouchat musejí. Jezdíme s celou rodinou, mlaďasové nás respektují a musím říci, že to teď funguje super. Teď drží i zdravíčko. Měl jsem přetržený křížák, starší tělo to vstřebávalo dva roky, ale teď to drží, tak bych si ještě chvíli fotbálek ťuknul,“ dodal Pavel Záleský.