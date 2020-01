/ROZHOVOR/ Je nejstarším hráčem na soupisce Fastavu. Vždyť na začátku března oslaví už čtyřiatřicáté narozeniny. Letošní zimní příprava ale bude pro zlínského kapitána Petra Jiráčka zase trochu jiná. Nejen někdejší reprezentant si musí zvyknout na dril trenéra Jana Kameníka, který v předchozích letech působil na Letné jako asistent.

Fotbalisté Zlína v sobotu na Vršavě zahájili zimní přípravu. Na snímku je Petr Jiráček. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Absolutně nevím, co od něj mám čekat. I proto jsem hrozně zvědavý. Myslím, že to bude mix všeho, co pan Kameník zažil,“ říká s úsměvem bývalý hráč Plzně, Sparty nebo Jablonce, který ve Zlíně působí od léta 2019 a v moravském klubu zažil už šest hlavních koučů.