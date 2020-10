Reprezentace padla. Prosím, okomentujte zápas.

Skoty bych moc nehodnotil, přece jenom už je tolik nesleduju, dlouho jsem tam nebyl. Radši se pustím do Čechů. S těmi problémy, co jsme měli, především ohledně pandemie, to nebyl úplně špatný výkon. Chybí tam však kvalita v zakončení, góly. Určitě scházel útočník Patrik Schick.

Je pravda, že nastoupili Michael Rabušis s Tomášem Poznarem, kteří, při vší úctě, nyní nepatří mezi nejužší kádr reprezentace.

Možná se mnou nebude spousta odborníků souhlasit, ale Poznara považuju za nadstandardního ligového útočníka. Teď jde o to, jestli se dostane na úroveň nároďáku. Ale nehrál špatně, stejně jako Rabušic.

Oba doplnili Matěje Vydru. Co jste mu říkal?

Známe se, párkrát jsme se setkali. Teď hraje v Anglii, dá se říct, stabilně, ale taky to není útočník, který má jednu šanci a promění ji. Ale nevím, jestli tam je jen kvůli gólům, on je hodně pracovitý. Líbí se mi, že když hraje tenhle tým, tak se góly většinou rozdělí.

Češi byli ve Skotsku bez hlavního trenéra Jaroslava Šilhavého, jehož zaskočil asistent Jiří Chytrý. Projevilo se to?

Všichni budou samozřejmě říkat, že to není problém, že je taková doba, že to zvládneme bez trenéra. Ale není to tak. V každém týmu, na každém srazu reprezentace je hierarchie. Trenér Šilhavý tam prostě chyběl.

A co další události? Změny v cestování, změny v kádru, napětí kolem testování.

V tuhle chvíli by kluci neměli hledat výmluvy - a jsem rád, že to nedělají. Nicméně, už když jsem hrál já, tak nároky byly v reprezentaci obrovské. Například přelety nejsou nic příjemného, únava roste. Teď je to ještě horší: Myslím, že jsou kluci rádi, když projdou testy a dostanou se konečně na hřiště.

Hrál byste vůbec reprezentační zápasy v této situaci?

Situace na planetě to nedovoluje dělat jinak, než se dělá teď. Odkládat zápasy je utopie, svět se mění a nevím, jak to bude trvat dlouho. Lidi, kteří to mají na starost, to plácají, jak se dá. Mají to složité.

Vy osobně vedet tým Bohemians do sedmnácti let. Naplňuje vás to?

Po kariéře jsem byl psychicky unavený, dal jsem si asi půl roku pauzu a pak se rozhodl pro trenéřinu. Nebylo to rozhodnutí, které jsem musel udělat rychle, a teď vidím, že jsem zvolil správně. S asistentem se snažíme dělat práci absolutně profesionálně, u týmu jsme rok a čtvrt a jsou tam vidět posuny. Baví nás to a myslím, že je to na nás vidět.

Máte vyšší ambice?

Zatím ne, je mi sedmatřicet, dorost je mi blízko. Nejdřív si chci projít všechny licence, vzdělávat se. Neženu se hned nahoru.