Aby fotbalový zápas na vrcholné úrovni dochytal hráč z pole, jak bylo v úterý k vidění v Teplicích? Historie podobných kuriózních případů zná několik, nejznámější je příběh kanonýra Jana Kollera v brance Dortmundu při duelu s Bayernem Mnichov.

Teplice - Mladá Boleslav. Brankář Yasser po tvrdém ataku Škody. | Foto: Deník/František Bílek

Na Stínadlech už vše směřovalo v 29. kola FORTUNA:LIGY k výhře „sklářů", kteří se perou o záchranu nejvyšší soutěže. Mladá Boleslav sice měla ve druhé půli několik příležitostí vyrovnat, v závěru se ale do tlaku nedostávala. Srovnat na 1:1 se jí podařilo v 89. minutě, kdy ve vápně domácích došlo k velkému zmatku.

„Náš brankář Tomáš Grigar před gólem špatně odhadl situaci a byl přehlavičkovaný. Po vstřeleném gólu mu tam Vasil Kušej naznačil nějaké gesto a on neuhlídal své emoce. Červená byla jasná," hlesl kouč Severočechů Zdenko Frťala. „Grigy říkal, že ho trochu podkopl, když ho Kušej provokoval. Bylo to ale asi zbytečné, teď nám bude chybět, ale Kušejovi jsme měli už dřív naložit někde na půlce, protože celý zápas nás kopal, chodil nám do těla," dodal teplický záložník Lukáš Mareček.

Místo veterána žlutomodrých šel mezi tři tyče egyptský útočník Yasser, žádný složitější moment naštěstí pro domácí řešit nemusel, skóre zápasu se tak už nezměnilo. Proč šel do branky právě on? „Dívali jsme se, jestli se někdo z hráčů sám přihlásí. Yasser nám naznačil, že do toho půjde, takže si vzal rukavice on. Udržel nulu, hlavně ten druhý míč a souboj se Škodou nebyl jednoduchý,“ vypíchl Frťala okamžik, kdy se do vápna snášel vysoký balon, na něj egyptský mladík čekal s připraveným košem. „Dochytal do dobře. Celkově to pro nás nebylo jednoduché, když byl v brance hráč z pole. Já nic podobného ve své kariéře nezažil," nevzpomněl si Mareček na žádnou podobnou situaci.

Ve fotbalové historii je nejvíce známý brankářský výkon Jana Kollera v dresu Dortmundu. Na Olympijském stadionu v Mnichově šel v listopadu 2002 při vypjatém duelu Bundesligy chytat místo vyloučeného brankáře Jense Lehmanna, kterému podobně jako Grigarovi ujely nervy a byl vyloučený. Bayern právě dal gól a ujal se vedení 2:1. V průběhu střetnutí dal Koller gól, v jeho závěru se pokoušel dát i druhý, tentokrát ale v brankářském dresu a s rukavicemi na rukách! V pokutovém území Bayernu neuspěl, naopak musel rychle pelášit zpátky do své šestnáctky. Před tím stáhl několik centrů, chvíli před koncem pak parádně chytil tvrdý pokus Michaela Ballacka.

Novináři z prestižního časopisu Kicker Janna Kollera zvolili brankářem kola, od firmy Reuch, která vyrábí brankářské rukavice, dostal jeden pár na chytání a obří rukavice na památku. „V mladí jsem chytal, tak jsem trenérovi sám navrhl, že bych do brány šel já. On nijak neprotestoval, tak jsem si tam stoupl,“ líčil po utkání „český Honza" s úsměvem. V brance pobyl 20 minut.

Útočník Jan Koller zaskakoval v brance Dortmundu:

Zdroj: Youtube

To útočník Totenhamu Harry Kane v říjnu 2014, tedy na začátku své kariéry, v brance nezářil. Šel do ní v duelu Evropské ligy místo vyloučeného Huga Llorise, jeho Tottenham vedl nad řeckým celkem Asterasu Tripolis už 5:0. Muž, který v zmiňovaném utkání vstřelil hattrick, pustil v závěru branku z přímého kopu. Podle odborníků byla střela chytatelná.

Opravdovou kuriozitou je fakt, že v historii FK Teplice je rovnou pět případů, kdy v mistrovském zápase musel do branky místo gólmana někdo z pole! „Vždy šel chytat útočník. Dvakrát se stalo, že to bylo po vyloučení, jednou zkoušel trenér Krčil prohodit brankáře s útočníkem a ve dvou případech se gólman zranil," nahlédl do kronik teplický historik Pavel Nohál.

Když v brance Teplic chytal útočník

28. 9. 1947 - Rakovník: Teplice v půli prohrávaly 0:3, trenér Krčil se rozhodl provést zajímavý tah, když si brankář Havlíček vyměnil post s útočníkem Vojáčkem. Nepomohlo to, Severočeši prohráli 1:5. Stalo se tak v duelu Divize českého venkova.

21. 8. 1949 - Teplice: V domácím prvoligovém utkání se Spartou se v 71. minutě zranil brankář Havlíček, Tepličtí tehdy prohrávali 1:2. Do branky nastoupil útočník Pravda a žlutomodří padli 2:4.

22. 10. 1955 - Pardubice: V druholigovém utkání s domácí Jiskrou Semtín byl vyloučený teplický brankář Havlíček, to se psala 86. minuta. Branku šel tehdy strážit forvard Hofman. Teplice prohrály 1:4, Hofman neinkasoval.

22. 3. 1964 - Žižkov: V druholigovém zápase se Teplicím v 75. minutě zranil debutující brankář Čutík, který ve 45. minutě vystřídal za stavu 3:1 Kameníka. Utkání dochytával útočník Senáši. Tepličtí prohráli drtivě 1:6, ale nakonec postoupili do nejvyšší soutěže.

22. 9. 1991 - Jablonec: Teplice hrály první sezonu třetí ligu (ČFL), v Jablonci v 75. minutě prohrávaly 0:4. Brankář Luger byl vyloučený, brankářské rukavice si navlékl útočník Fidra. Gól nedostal, skóre se nezměnilo.

25. 4. 2023 - Teplice: Za stavu 1:1 byl v duelu nejvyšší soutěže s Mladou Boleslaví Teplicím vyloučený brankář Grigar. Místoho něho se v 90. minutě postavil do branky útočník Yasser. Přímá střela na něho nešla, stav se nezměnil.