Haalandův přestup měl totiž pod palcem nechvalně proslulý agent Mino Raiola, který v minulosti zastupoval třeba Pavla Nedvěda a ze současných hráčů Paula Pogbu, Zlatana Ibrahimoviće či Maria Balotelliho. Právě on na celém transferu vyinkasoval dalších patnáct milionů eur.

Raiola byl hlavní překážkou, proč Haalanda nezískal největší favorit ve hře o jeho služby Manchester United. Podle anglických médií totiž žádal do smlouvy na poslední chvíli výstupní klauzuli a zároveň výrazný podíl na případném dalším přestupu.

Správný krok

Za svým krajanem se do Rakouska vydal také trenér Ole Gunnar Solksjaer, jenž se s ním dobře zná z předchozího působení v Molde. Ale ani to nestačilo a přestup na ostrovy nakonec zřejmě ztroskotal na osobě kontroverzního agenta.

„Jsem velice šťastný, protože jde do klubu, do jakého chtěl. Manchester byl nejvíce aktivní v jednání, ale Erling očividně necítil, že by to pro něj byl v této fázi kariéry správný krok,“ uvedl Raiola, jenž zároveň popřel spekulace o svých vysokých požadavcích.

I sám hráč, který odmítl také přesun ze Salcburku do druhého celku pod patronátem Red Bullu, tedy Lipska, potvrdil, že za přestupem do Borussie byly čistě sportovní důvody. „Několikrát jsem jednal s vedením a hned od samého začátku jsem věděl, že chci sem. Už se nemůžu dočkat, až si zahraju před 80 000 diváky v úžasné atmosféře. Jsem opravdu nadšený,“ prohlásil devatenáctiletý Nor.

Vraťme se ještě k rozdělení peněz za přestup. Kromě Raioly totiž inkasoval příjemný bonus za zprostředkování transferu také Haalandův otec, a to v hodnotě deset milionů eur. Investice do norského střelce tak nakonec vzrostou včetně platu na nějakých osmdesát milio-nů eur. I tak to ovšem může být pro Dortmund parádní kauf.

52 minut na gól

Připomeňme si, proč bylo střelce Salcburku takový zájem. Už v květnu zaujal fotbalovou veřejnost na mistrovství světa hráčů do dvaceti let, když přispěl k demolici Hondurasu v poměru 12:0 hned devíti góly, čímž se celkem logicky zapsal do historie. Žádnému hráči se takový počin v jakémkoli duelu organizace FIFA nikdy nepovedl.

V letošní sezoně pak norský teenager patří k nejlepším střelcům napříč Evropou. Pokud sečteme ligové i pohárové zápasy, tak dal více gólů pouze polský šutér Robert Lewandowski.

Haaland nasázel ve dvaadvaceti zápasech osmadvacet branek, z toho hned osmkrát se prosadil v Lize mistrů. Na gól průměrně potřeboval pouhých 52 minut. To jsou opravdu čísla hodná superkanonýra.

V osobě Haalanda a anglické hvězdičky Jadona Sancha má teď Dortmund dva ze čtyř nejcennějších teenagerů světa. A vydělat na nich může při dalším prodeji pěkný balík.