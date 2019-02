/ROZHOVOR/ Záložník fotbalové Viktorie Plzeň Patrik Hrošovský jako jediný hráč před dvěma týdny na Santiago Bernabéu překonal brankáře Bílého baletu Keylora Navase. Klíčový muž plzeňské sestavy přesto nepředpokládá, že si na něj zadáci Realu budou v dnešním duelu dávat větší pozor.

„To by si možná dávali, kdybych v první půli proměnil tutovku, kterou jsem měl. Zápasy nikdy nejsou o jednom hráči a Real se určitě připravuje na celý tým,“ myslí si Hrošovský.



Souhlasíte s tím, že jste v Madridu mohli vyhrát?

Myslím si, že gólové šance jsme na to měli. Minimálně jsme mohli vyrovnat. Nebyl to ale jednoduchý zápas, i když si myslím, že existovala šance uspět na Santiago Bernabéu.



Dá se očekávat, že doma budete klidnější a snad i odvážnější?

Nevím. Góly jsme mohli vstřelit i ve Španělsku. Myslím si ale, že pokud podáme výkon na hranici našich možností, tak zápas v Plzni může dopadnout lépe než v Madridu.

Realu se rozpadla obrana a vyměnil trenéra. Cítíte, že je teď zranitelnější?

Těžko říct, jestli zranitelnější. Pořád je to Real Madrid, který má kvalitu, i když mu kvůli zranění vypadnou někteří hráči. Výměna trenéra jim může přinést impulz, ale nemyslím si, že je to extra velká změna, když je nový kouč u týmu jen týden.



Je možné, že Real Viktorii podcení? Nebo po vašem výkonu na Santiago Bernabéu je to vyloučené?

Tím, že jsme už s nimi odehráli jeden zápas, tak z jejich strany nedojde k podcenění. K němu mohlo dojít před prvním zápasem, když nevěděli, jak hrajeme.



Real hraje v záloze ve třech. Viktorie ve čtyřech až pěti hráčích. Bude to šance ovládnout střed hřiště?

Neřekl bych, že jejich systém je založený na třech fotbalistech v záloze. Těžko říct, jestli bychom mohli ve středu hřiště dominovat.



Vnímáte sváteční atmosféru a to, že zápasem žije celé město? Berete to jako závazek nezklamat diváky?

Určitě. Bereme to jako velký zápas, protože v Plzni budeme hrát s Realem Madrid. Nicméně do každého zápasu jdeme s tím, že se chceme prezentovat skvělým výkonem a uspět. Ano, bude nás sledovat hodně lidí a moc se na to těšíme.



Kam řadíte zápasy s Realem Madrid?

Velmi vysoko. Jde o zápas Ligy mistrů, kterou hraji poprvé. Zápasy proti Realu Madrid řadím nejvýš ve své dosavadní kariéře.