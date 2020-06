Bez práce však byl Jiří Saňák jenom čtyři měsíce. Dvaačtyřicetiletý odborník se z hlavního města přesouvá zpátky na Moravu. Po Olomouci bude působit v Uherském Hradišti, ve Slovácku povede třetiligové béčko.

Mladého týmu se oficiálně ujme prvního července, kdy odstartuje další část své bohaté kariéry.

„Nepřišel jsem nikoho poučovat. Zakládám si na týmové spolupráci nejen v realizačním týmu, ale v celém klubu. Chci Slovácku přinést něco svého. Pokusím se dát klubu to nejlepší ze sebe,“ říká Saňák.

Do Uherského Hradiště ho zlákaly dvě osoby. „Delší dobu znám Petra Pojezného. Vždycky jsme se spolu bavili o fotbale. Zmínit musím taky Martina Svědíka, se kterým jsem dříve spolupracoval a který mě sem doporučil,“ uvedl Saňák.

Nyní se nejlepší český dorostenecký trenér roku 2013, který po konci ve Spartě jiné nabídky neřešil, seznamuje s novým prostředím.

Sleduje tréninky, poznává hráče, zázemí i členy realizačních týmů.

V kontaktu je ale také s šéftrenérem mládeže Kordulou a dalšími lidmi.

Ani mu nevadí, že z prvoligové scény na chvíli zmizí a bude pracovat v ústraní s perspektivními fotbalisty.

„Říkám na rovinu, že mě láká propojovat celý klub, který není jenom o áčku, ale i o mládeži. Zrovna pozice trenéra béčka by měla mít přesah jak do prvního mužstva, tak i do mládeže,“ prohlásil Saňák, jemuž budou ve třetí lize pomáhat současní trenéři Němčický a Botek.

Pro někdejšího úspěšného mládežnického kouče, který coby asistent Němce Winfrieda Schäfera působil třeba také v íránském klubu Esteghlal FC, není MSFL úplně neznámá soutěž.

„Před rokem jsem byl v Olomouci, kde jsem sledoval juniorku. Navíc se velice dobře znám s trenérem Uničova Dušanem Žmolíkem, Když působil v Mohelnici, jezdil jsem se tam dívat. Tyto soutěže mě zajímají, hodně nasledovanou mám i ČFL,“ říká.

Třetí ligu v žádném případě nepodceňuje.

„Jsem moc rád, že se béčka vrátily do těchto soutěží. Pro mladé kluky je to dobrá konfrontace s tradičními a silnými týmy, jako jsou Uničov nebo Kroměříž,“ uvedl Saňák.

Šanci v letní přípravě chce dát všem hráčům ze stávajícího kádru i vycházejícím dorostencům.

Z nároků, které měl na svěřence třeba ve Spartě, ale slevovat nebude ani nechce.

„Jsem rozvojový typ trenéra. Snažím se tlačit na hráče. Asi jsem v některých fázích i nepříjemný, ale i ve Spartě jsem měl od Tomáše Rosického za úkol rozvíjet hráče, tady to bude podobné,“ říká. „

Béčko je poslední část výchovy a rozvoje hráče, takže důrazu na výsledky bude logicky větší než v mladším dorostu. Tlak ale není tak velký jako v lize, kde velkou roli hrají diváci či média. Na to se ve třetí lize nedá připravit. Určitě si ale nebudeme jenom hrát,“ přidává s úsměvem.

Zatímco při angažmá na Letné byl pod obrovským tlakem, v Uherském Hradišti bude trošku v ústraní a na práci bude mít relativní klid .

„Kluky, kteří hrají profesionální fotbal, musíme učit i vyhrávat. Nesmí to ale být na úkor nějaké fotbalovosti nebo nefér chování,“ tvrdí.

Saňák si stejně jako jiní přední čeští mládežničtí odborníci tlak na sebe vytváří sám.

„Vždycky chci být úspěšný. Jsem i velký fanoušek hráčů. Víme, kolik klukům obětujeme,“ pronesl.

Dlouhodobá strategie regionálního moravského klubu se mu zamlouvá.

„Ať už jsem byl kdekoliv, Slovácko jsem vždycky sledoval. Nejen v chlapeckém, ale i v ženském fotbale má svoji filozofii. Za mě je to sympatický vedený klub, který má svoji vizi,“ prohlásil Saňák.

„Třeba v domácím zápase s Karvinou se v sestavě objevilo hned osm odchovanců, což je dobrá cesta nejen pro Slovácko, ale i pro další kluby,“ míní.

„Na to, jak je to malé město a v tomto kraji jsou navíc dva velké kluby, tak je si vede velice dobře. Já bych chtěl Slovácku něčím pomoct,“ přidává.

Další misi odstartuje na začátku letních prázdnin. Do té doby se bude v novém prostředí sžívat.

Nejbližší mít ale u sebe nebude. Rodinu nechal v Dlouhé Třebové u Ústí nad Orlicí.

„Trenérská práce je taková, že nemohu tahat rodinu po celé republice. Obzvláště, když někde začínám. V Uherském Hradišti mám možnost ubytování, budu tady přespávat, ale domů to mám hodinu a půl vlakem, takže pohoda,“ dodává.