O víkendu v lize fotbalová Sparta po dalším bídném výkonu Teplicím podlehla. Pokud bude chtít nas jaře uspět v Českém poháru, bude muset stejného soupeře vyřadit na jeho hřišti. Určil to los čtvrtfinálových duelů MOL Cupu.

Teplice - Sparta 1:1 | Foto: Deník/František Bílek

Ve čtvrtek po poledni na Strahově rozhodla ruka bývalého reprezentanta Karla Poborského. O postup do semifinále domácího poháru se bude hrát na jeden vítězný zápas. Oficiálním termínem je středa 3. dubna, dvojice stojí takto: Teplice - Sparta, Slavia - Karviná, Baník Ostrava - Liberec a Bohemians 1905 - Olomouc.

„My jsme teď v obrovské euforii, protože víme, že na Spartě se často nevyhrává, my tam zvítězili po osmi letech. Ty tři body nám v tabulce pomohly,“ vrací se k nedávnému slavnému vítězství sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek. A jak se mu líbí pohárový los? „Měl jsem instrukce od trenéra Hejkala, že nám hlavně nesmí vylosovat Spartu. Teď budu od něj doma zbičovaný,“ culí se teplická legenda. „Jsme rádi, že hrajeme doma, pro celý klub je to tak dobře,“ dodává už s vážnou tváří.

To na Letné podobné nadšení nepanuje. „Nejsme spokojeni s tím, že nehrajeme doma. Ale za soupeře jsem rád, máme s Teplicemi dobré vztahy. Trenérovi Hejkalovi budeme chtít porážku oplatit,“ vyjádřil se k losu sekretář AC Sparta Praha Josef Krula.

Dějiště střetnutí hrálo roli i při komentáři ze strany ostravského Baníku. „Jsme rádi, že hrajeme konečně doma. Spoustu let jsme doma v systému na jedno utkání nehráli. Je dobře, že nemusíme cestovat,“ řekl pro klubový web bezprostředně po čtvrtečním losu sportovní ředitel Baníku Marek Jankulovski.

Naposledy nastoupil Baník na svém stadionu v souboji na jeden zápas v domácím poháru na jaře 2005 proti Hradci Králové.

„Liberec má velkou kvalitu. Rozdáme si to na hřišti a věříme, že domácího hřiště využijeme k postupu do semifinále,“ dodal Marek Jankulovski. Baník prošel do čtvrtfinále díky vítězství 3:2 nad mistrovskou Plzní po prodloužení, Liberci se to podařilo po výhře 1:0 nad Slováckem.

Slavia má na pohárový los opakovaně štěstí. Z posledních deseti zápasů MOL Cupu nastoupila hned osmkrát doma. "Jsme samozřejmě rádi, že k nám byl los opět přívětivý, protože při náročném programu každé cestování ubírá síly," uvedl slavistický sekretář Jiří Vrba.