Podle rozběhu to vypadlo, že budete spíš centrovat, nakonec z toho byla ale výstavní střela a nádherný gól.

Domlouvali jsme se, že sehrajeme signál, máme něco nacvičeného (usmívá se). Nakonec jsme se k tomu ale nějak neměli, tak jsem si řekl, že si to vezmu a trefil jsem to hezky.

Střílíte hodně branek. Zažíváte nejlepší období v Sigmě?

Asi ano, je pravda, že góly dávám.

Čím to je?

Ani nevím, tentokrát jsem měl víc defenzivních povinností, takže jsem se ani tolik nedostával dopředu. Jsem ale rád za ten přímák, byl to důležitý gól.

Bylo klíčové, že jste přečkali dvě úvodní šance Kajratu?

Jo, začátek byl hodně nepříjemný. Kajrat má výborný tým, což ukázali i v deseti. Na konci nás dokázali zmáčknout. My jsme ale rádi, že jsme to zvládli. Je to super.

Nečekali jste od Kajratu, který doháněl dvougólové manko, přece jen víc?

Hráli zase z bloku, nebyl to nějaký extra vysoký presink. Asi věřili, že zase dají gól z brejku, jako třeba s Alkmaarem. My jsme jim to, zaplaťpánbůh, nedovolili.



Jak jste si užívali atmosféru na stadionu v Almaty?

Bylo to super, takové zápasy je radost hrát. Jen tím, že hrajete před takovou kulisou, získáte obrovské zkušenosti. Hrát takové zápasy je k nezaplacení.



Skóre v součtu obou utkání vyznívá 4:1 pro Sigmu. Je to jasný důkaz toho, že jste byli lepší?

Myslím, že jo. Zasloužili jsme si to. Už doma jsme mohli vyhrát vyšším výsledkem a teď v odvetě, i když jsme třeba chvílemi nebyli tak kvalitní na balonu, tak jsme hráli srdcem. Je to zasloužený postup.



Přáli jste si pro play-off Sevillu, nebo jste věřili v senzaci a souboj s Žalgirisem Vilnius?

Oboje varianty by byly dobré. Kdyby v Litvě bývalo došlo na překvapení, bylo by to pro nás hratelnější. Sevilla ale bude svátek nejen pro nás, ale i pro fanoušky a pro celou Olomouc (Sevilla FC zvítězila v odvetě ve Vilniusu 5:0, pozn. red.).

Jak budete regenerovat před zápasem s Baníkem?

Tyhle přelety jsou hodně náročné, ale po vítězství se líp regeneruje, takže já věřím, že budeme připravení hned v pondělí na Baník.



Na velké oslavy asi prostor nebude, že?

Jen jsme si v šatně zakřičeli, teď budeme v letadle všichni spát a budeme rádi, až přistaneme.



Jak vnímáte, že budete absolvovat třetí „anglický“ týden za sebou?

Je to hodně náročné, je toho dost, ale zároveň je to sen každého fotbalisty, zahrát si tyhle zápasy. Věřím, že únava se na nás nepodepíše, s Ostravou potřebujeme získat body.