Na přísná karanténní opatření to vypadalo už dříve, vše se ale ještě pokusil zvrátit prezident Italské fotbalové federace Gabriele Gravina. Ten se v minulých dnech sešel s italským ministrem zdravotnictví Robertem Speranzou, ale podle listu Corriere dello Sport nepochodil.

Tamní vláda totiž od svých záměrů nehodlá ustoupit. Serie A se tak znovu rozeběhne s tím, že pokud bude mít některý z fotbalistů pozitivní test na nový typ koronaviru, bude muset do povinné čtrnáctidenní karantény celý tým. Právě to zástupcům italského fotbalu vadilo s tím, že v případě několika málo pozitivních testů by mohlo nastat hromadné odkládání zápasů. První italská liga má restart naplánovaný na 20. června.

Kromě Itálie jsou v běhu už i další evropské fotbalové ligy včetně té české. Ve FORTUNA:LIZE se ještě před jejím restartem objevily dva pozitivní testy, jak ve Slavii, tak v Mladé Boleslavi však musel do karantény jen pozitivně testovaný fotbalista, zatímco jejich spoluhráči se po pár dnech a dalších testech vrátili k tréninku.