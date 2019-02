/VIDEO/ Ke kurióznímu kroku se rozhodl manažer celku Crewe Alexandra ve čtvrté nejvyšší anglické soutěži. Tým ze severozápadu Anglie si totiž na půdu Colchesteru v úterý dojel pro potupnou porážku 0:6. Ta šéfa klubu rozlítila natolik, že svým hráčům vzkázal, aby 153 fanouškům, kteří s nimi vážili cestu dlouhou téměř 730 kilometrů, proplatili vstupenky.

„Hráči si sáhnou do kapes, o tom není pochyb,“ supěl manažer David Artell skrz klubové profily na sociálních sítích. „Fanoušci si zaslouží obrovský kredit za to, že s námi takovou dálku jeli. Každému, kdo byl přítomen, budou navráceny peníze,“ přislíbil.

Rozzlobený klubový boss odmítl, že by se jednalo o velké gesto. „To tedy rozhodně ne. Diváci si nezaslouží, aby za něco takového museli platit. Kluci to udělají, je to to nejmenší, čím mohou přispět. O velké gesto by se jednalo, kdybychom 6:0 vyhráli,“ dodal.



Nutno podotknout, že na kritiku i rozhořčení má Artell plné právo. Jeho Alexandra totiž do League Two nevstoupila úplně nejhůře, když měla po třech kláních na kontě čtyři body (a dokonce i jedno šestigólové vítězství), úterní porážka nicméně dosavadní snažení úplně zastínila. V posledních třech střetnutích navíc "Železničáři", jak se celku z Crewe přezdívá, ani jednou neskórovali.

Manažer se nechal slyšet, že v osudný den nepomohl ani poločasový křik v kabině. „Přitom bych toto ani neměl dělat. Jsou to profesionální fotbalisté a do svého výkonu musí vložit hrdost. Pracujeme s nimi, mají vše, co potřebují, ale jakmile překročí bílou lajnu, je to už jen na nich,“ připomněl bývalý reprezentant Gibraltaru, jenž během své kariéry rovněž v týmu působil jako hráč.

Artellova tvrdá hlava

Co se ostudné porážky týče, dá se očekávat, že Artell bude ve svém rozhodnutí nekompromisní. S jeho konzervativní náturou se mimochodem pojí i úsměvná historka – sedmatřicetiletý manažer a někdejší kapitán Crewe z roku 2012 kdysi prohlásil, že si v jeden čas s mladšími spoluhráči vůbec nerozuměl.

OFFICIAL: Crewe manager David Artell confirms that the players will reimburse the cost of the tickets purchased by the 153 fans who travelled to Tuesday's 6-0 defeat at Colchester. pic.twitter.com/xcc6TlMtvN — Squawka News (@SquawkaNews) 22. srpna 2018

„Chodí za mnou s různými problémy ohledně Facebooku a Twitteru, o nichž zhola nic nevím. Nicméně, co se fotbalu týče, jsem jim kdykoli k dispozici,“ řekl bezelstně v rozhovoru, který na ostrovech sklidil velký ohlas. Ve své kariéře se Artell mimochodem pohyboval kromě Alexandry pouze v nižších anglických a velšských soutěžích, přičemž se sedmkrát objevil i v dresu mladého národního týmu zmíněného Gibraltaru.

Přijít s podobným postihem se v minulosti nezdráhali ani čeští manažeři či majitelé. V roce 2013 se například Jihlava omluvila divákům po porážce 0:5 s Příbramí tím, že na sebe fotbalisté vzali lístky na nadcházející duel se Slováckem. Trest zabral – Vysočina jen šest dní od nejvyšší prohry v klubové historii zvítězila 2:1.



K podobné formě potrestání přistoupilo rovněž vedení Baníku v letech 2009 a 2012 či Mladé Boleslavi v roce 2008. Středočeši navíc tehdy šli ještě dál, svým příznivcům totiž hráči kromě vstupenek zaplatili i dva nadcházející venkovní výjezdy.