Jedno špatné rozhodnutí… A může ho stát kariéru (nebo dost velkou sumu). Fotbalista Martin Hašek si po třaskavém rozchodu se Spartou nadrobil. Zatímco otazníků v celé „truckauze“ je spousta, podstatné konsekvence nikdo neřeší.

Fotbalista Martin Hašek. | Foto: ČTK

Vezměme to od začátku. Hašek už na podzim sondoval možnost odchodu do ciziny. Angažmá v jeho mateřském (trápícím se) klubu ho nenaplňovalo. Chtěl do Ameriky, mluvilo se o zájmu Ferencvárose Budapešť. „Má na to, aby se o něj zajímaly lepší kluby,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Rosický. V překladu - za hráče bychom chtěli víc peněz.