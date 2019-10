„Každý gól pomůže sebedůvěře. Teď bude důležité se od toho odpíchnout a začít vyhrávat,“ usmíval se po povedeném zápase.

Byl to pro vás zápas, na který jste čekal?

Jsem rád, že mi to tam padlo, ale hlavní je, že jsme zápas zvládli a je třeba se od něj odrazit. Dvě prohry na nás ležely, tak doufám, že teď to bude lepší.

Cítil jste se nějak jinak? V zápase vám sedlo úplně vše.

To ne. Kluci mi to výborně dali, Hložek s Haškem, pro mě to bylo lehké. Hlavní je vítězství a je třeba jet dál.

Góly se od vás čekaly. Spadl z vás po hattricku tlak?

Každý gól pomůže sebedůvěře. Vnitřní nespokojenost byla, ale pořád jdu dál a věřím si. Góly dávat umím, konečně mi tam padly.

Druhou trefu vám musel potvrdit videorozhodčí. Věděl jste, že o ofsajd nešlo a uzná ji?

Měl jsem pocit, že nabíhám za hráčem. Tak jsem čekal, že to bude gól.

Na jaře jste dal v Liberci také hattrick, všechny góly tenkrát padly z penalty. Dá se to s tímto porovnávat?

(směje se) Jde o jinou situaci, tehdy šlo o kuriozitu a hodně se o tom mluvilo. Dát gól z penalty je možná lehčí, ale pořád jde o gól. A když pomohou týmu vyhrát, jsou o to cennější.

První poločas jste byli ospalejší, ale druhý dominovali. Co jste si říkali v kabině o přestávce?

Po prvním gólu jsme nehráli ideálně, byli jakoby pod dekou. Řekli jsme si, že to musíme zvládnout a podle nástupu do druhého poločasu bylo hned vidět, že za tím jdeme. Po druhém gólu už to bylo dobré. Byli jsme trpěliví, vzadu udrželi nulu a to byl základ. Kluci to vzadu zvládli, je třeba se od toho odpíchnout.

Cítil jste velikou důvěru trenéra? Góly od vás nepřicházely, ale pořád jste hrál.

Ano, důvěra je důležitá. Každému hráči to pomůže a i mě. Soustředil jsem se na svůj výkon, góly chtěl dávat a konečně to vyšlo.

Nehonily se vám i hlavou debaty veřejnosti o tom, koho by měl trenér do útoku stavět a kdo by tam už neměl být?

Po pravdě řečeno ne. Samozřejmě vím, že taková debata probíhá, ale nechci se v tom šťourat. Soustředím se na sebe. Ve Spartě je na všechno mnohem větší tlak a pro mě veliká výzva.

Vyhecoval vás svými prohlášeními také karvinský trenér František Straka?

Zkoušel to. (směje se) Má vždy dobré hlášky, to všichni víme. Je to dobrý taktik. Ale nebavili jsme se o tom v kabině.

Jak náročné pro vás bylo dostat se po dvou porážkách nahoru?

Něco to na nás zanechalo, první poločas jsme nehráli tak, jak bychom chtěli. V některých fázích zápasu to muselo být vidět, ale celkově jsme to zvládli a to je moment, od kterého se musíme odpíchnout a začít vyhrávat.