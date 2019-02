Fotbalista Jan Žídek si v letošním roce užil své. Během jarní části si na tréninku přetrhl křížové vazy v koleni, následovala nucená pauza. Nyní už ale obránce Slezského FC Opava vidí světlo na konci tunelu.

Jan Žídek | Foto: Deník / František Géla

„Přidávám si na intenzitě tréninků, za dva, tří týdny chci dělat vše naplno,“ prozrazuje svůj plán. Jeho Opava má na kontě ve FORTUNA:LIZE zatím tři porážky, černou sérii bude chtít prolomit dnes v zápase s Libercem. „Věřím, že budeme úspěšní,“ říká Jan Žídek, jenž bude svým spoluhráčům opět fandit z tribuny.

Honzo, koleno drží? Tréninky zvládáte?

Vypadá to dobře. Momentálně nabírám kondičku, začínám pracovat s míčem, snažím se dělat na dynamických věcech. Do dvou, tří týdnů chci trénovat naplno.

Když vás uvidíme poprvé na hřišti?

Uvidím, kdy mi trenér dá šanci. Mám svůj malý sen, být patnáctého září připraven na lavici.

Co zatím říkáte na výsledky Opavy? Hra až tak špatná není, ale body nejsou…

Nevím čím to je, ale asi platíme nováčkovskou daň. Šance si dokážeme vytvořit, bohužel je neproměňujeme, kdežto soupeři jsou v tomto směru úspěšnější. Dokáží potrestat naši sebemenší chybu.

Který zápas se vám nejvíce líbil?

Do šedesáté minuty na Spartě to nebylo špatné. Utkání se Zlínem ovlivnilo vyloučení Jardy Svozila. Nejvíce se nám povedl druhý poločas na Slavii. Dostat takového soupeře pod tlak, a to na jeho hřišti se hned nevidí.

Opava hraje hodně ofenzivě, není to v lize na škodu?

Je nám proti srsti zabarikádovat se na vlastní polovině. Nechceme předvádět takovou hru jako třeba Karviná na Slavii, to není náš styl.

Jaká panuje v kabině nálada?

Kluci se s tím perou statečně. Byli dva roky zvyklí vyhrávat, nyní je to pro nás nová situace. Teď porazíme Liberec a nadechneme se. Čeká nás běhavý soupeř, kterého zdobí velká rychlost. Musíme být agresivní, to by mohla být cesta k úspěchu.

Kayamba nejspíš bude chybět

Jedna z největších hvězd nováčka FORTUNA:LIGY z Opavy, Joel Kayamba, je stále mimo hru. Problémy s lýtkem neustupují. Podle slov trenéra Romana Skuhravého bude fotbalista původem z Demokratické republiky Kongo chybět i v sobotním duelu s Libercem. „Zatím to nevypadá dobře. Jsem v tomto směru skeptický. Podle mě připraven nebude,“ prozradil trenér Slezského FC Opava.

V hlavě přemítá nad sestavou, která v sobotu v Brně vyběhne na trávník. „Uvidíme, jak hráči budou vypadat v týdnu, nějaké změny přijdou. Čeká nás šikovný a dobře pohybově vybavený soupeř, určitě to bude zajímavá prověrka. Pokud chceme uspět, nesmíme dělat naivní ptákoviny jako v prvních třech zápasech. Určitě si budeme chtít pomoci silou a standardními situacemi, které mohou znamenat pro Liberec problém,“ řekl ještě Roman Skuhravý.

Zápas v Brně bude mít v sobotu výkop v 17 hodin.