Dynamo dva zápasy v řadě doma vyhrálo a sérii ligových zápasů bez porážky protáhlo před týdnem o remízu v Jablonci, kde se Jihočeši prezentovali dvěma parádními góly zdálky. „My útočnou fázi na trénincích s klukama hodně řešíme, chceme, aby se tlačili do koncovky, protože ať už Ondra Mihálik, anebo Matěj Mršič či Mick van Buren a Kuba Hora vystřelit dovedou. My od nich chceme, aby se pokoušeli i o střelbu kolem vápna,“ uvedl trenér David Horejš. „Když nevystřelíte, gól nedáte. A já mám radost, že ty góly teď dáváme,“ připomněl trenér Dynama, že včetně Mol Cupu jeho svěřenci ve čtyřech posledních soutěžních utkáních nastříleli jedenáct gólů. „A to jsme v Jablonci ještě další obrovské šance neproměnili. Důležité ale je, že si ty příležitosti vytváříme,“ zdůraznil.

Jedné z těch zmíněných šancí, kterou měl Bassey, předcházela ukázková brejková akce van Burena. Právě brejky by mohly být zbraní Dynama i v nedělním šlágru proti pražské Slavii, která ve svých duelech většinou herně dominuje. „Čeká nás jeden z nejlepších týmů naší ligy, zřejmě ten ze všech nejlepší. Víme, že Slavia má velikou sílu, ale věřím, že přijde hodně lidí a že nám v tom nesmírně těžkém zápase pomohou,“ zadoufal Horejš.

Slavia v minulém venkovním zápase na Spartě po rekordní sérii 54 duelů bez porážky poznala, jaké to je v lize prohrát. A naprázdno navíc Slavia vyšla teď ve čtvrtek také v Izraeli v Konferenční lize s Maccabi Haifa. „Byl to po všech směrech nedostatečný výkon. Šancí i závarů jsme si několik vytvořili, ale celkově bylo na naší straně až příliš mnoho slabých individuálních výkonů na to, abychom zápas na téhle vysoké úrovni zvládli,“ zlobil se po prohře 0:1 trenér Jindřich Trpišovský.

Slavia má v poslední době velké problémy s marodkou, na to se ale fotbalisté Dynama spoléhat prý rozhodně nebudou. „Víme, že Slavia měla v poslední době potíže se složením hlavně v obraně, nicméně Slavia má hráčský kádr velice široký a také mimořádně kvalitní,“ zdůraznil trenér David Horejš.

„Nehledě na to, že my se také budeme muset v nedělním zápase obejít hned bez tří kvalitních hráčů základní sestavy,“ připomněl Horejš, že pro žluté karty bude v neděli chybět stoper Talovierov a proti „své“ Slavii nebudou moci nastoupit Hellebrand a van Buren, kteří jsou v Dynamu právě z Edenu na hostování. „Absence tří těchto důležitých hráčů je pro nás velice citelná, avšak musíme si s tím poradit. Určitě se na to nechceme vymlouvat. my se prostě musíme připravit tak, abychom zápas zvládli,“ uzavřel David Horejš.

PÍSEK – SLAVIA B 2:1

Ve III. lize v pátek večer FC Písek vyhrál doma se Slavií B 2:1 (0:1).

Z první vážnější akce Pražanů dal v 11. min. extáborský Filip Horský na 0:1, deset minut před koncem Štěpán Koreš vyrovnal a pět minut nato Martin Voráček obrat ve skóre završil na 2:1.

TÁBORSKO DOMA

Ve II. lize hraje v neděli Táborsko doma s Prosttějovem. Začátek zápasu je na stadionu v Kvapilově ulici v 15.30 hodin.

KAM NA DIVIZI?

V divizi v sobotu od 14.30 hod. Soběslav hostí M. Lázně a Lom na Svépomoci změří síly s Klatovami, ven zajíždí béčko Dynama do Hořovic (výkop v 10.30) a Katovice do Přeštic (14.30), v neděli J. Hradec hraje s Mýtem (14.30 Vajgar).

V I. lize dorostu Dynamo 19 hraje po sérii pěti výher v řadě v sobotu s druhým Hradcem Králové (13 na Složišti).