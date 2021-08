„Zápas jsme měli skvěle rozehraný, dvakrát jsme vedli o dva góly, nakonec jsme uhráli jen bod a dá se říct, že jsme dva.body spíše ztratili. A hrozně moc nás to mrzí,“ nikterak se po návratu z Hané trenér David Horejš netajil svým zklamáním.

Dle něj se v závěru utkání od jeho mužstva odvrátilo také stěstíčko, výkon svých svěřenců ale označil za velice slušný. „Pro diváky to určitě byl výborný zápas a nutno uznat, že i domácí tam nějaké možnosti měli, my však měli velké šance duel definitivně rozhodnout, bohužel jsme v klíčových momentech selhali,“ vrátil se Horejš k závěru první půle, kdy za stavu 2:0 šel sám na bránu Fortune Bassey, pálil ale vedle. „Kdyby dal na 3:0, myslím, že by bylo rozhodnuto,“ litoval trenér Dynama a dodal, že také za stavu 3:1 měl znovu Bassey další tutovku, ani tu však neproměnil.

Nicméně právě Fortune Bassey v zápase podal výborný výkon a televizními diváky byl po zásluze vyhlášen mužem zápasu. „Byl to nadstandardní hráč, nemohli jsme ho chytit,“ uznale ocenil výkon nigerijského mladíka i olomoucký trenér Václav Jílek. „Nedařilo se nám ho dostupovat, souboje s ním jsme prohrávali,“ přiznal domácí stoper Václav Jemelka.

Bassey v Olomouci odvedl skutečně mimořádný výkon a jeho hra byla i pro fanoušky Dynama zřejmě příjemným překvapením. „Už v přípravě vypadal velice dobře, zřejmě i hostování v Ústí mu pomohlo, přišel dobře připravený a absolvoval letní přípravu celou, kondičně je na tom tudíž skvěle. Svými výkony si o post v sestavě sám řekl a my věřili, že by do týmu mohl vnést patřičnou energii. Proto dostal šanci a jsme rádi, že naše očekávání naplnil. Je na něm, aby takové výkony dokázal opakovat. V Olomouci byl jednoznačně nejlepším hráčem na hřišti,“ vyzdvihl Horejš.

Ztracené dva body ho mrzely o to víc, že jeho svěřenci dávali krásné góly. Třeba ten na 0:2, kdy Čavoše vybídl patičkou Mihálik. „Všechny ty góly, které jsme dali, byly po nádherně sehraných akcích. Naopak góly, které jsme dostali, padly po situacích, které jsme měli vyřešit líp. Vesměs po nakopnutých míčích do vápna, kde jsme si měli s nimi dokázat poradit,“ vraštil čelo trenér Dynama. „V tom musíme být pevnější a zodpovědnější,“ zdůraznil.

Zlepšená hra směrem dopředu Horejše těšila, zato tři inkasované góly ve druhém zápase po sobě, už méně… „Všechny tři góly byly po našich chybách,“ hněval se Horejš: „Při prvním svíčka do vápna, my tam jsme v souboji dva, přesto souboj prohrajeme,“ smutně vrtěl hlavou a dodal, že špatně vyřešené situace předcházely také dalším dvěma gólům.

Nejvíc bolel vyrovnávací gól Sigmy v 97. minutě. „My přitom měli aut u naší lavičky a místo toho, abychom to v klidu dohráli, jsme umožnili soupeři zahrát dlouhý nákop do vápna,“ litoval Horejš, dle něhož se v lize takové chyby trestají. „Měli jsme v té době na hřišti hodně mladý tým se čtyřmi dvoutisícovkami. Pro ty kluky je to zkušenost, musíme se z toho poučit a pracujeme na tom. V obranné fázi a v těch soubojových situacích se musíme výrazně zlepšit,“ díval se trenér Dynama už dopředu.