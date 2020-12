Adolf Šádek, mozkový trust plzeňské Viktorie, do toho umí říznout. Ředitel klubu už párkrát ukázal, že když je nespokojený s trenérem, zasáhne tvrdě.Tentokrát je však podle informací Deníku připraven zachovat chladnou hlavu (i když u něj nikdy nevíte).

Úspěšnost Plzně pod trenérem Adrianem Guľou? Nic moc... (pro celou bilanci klikněte na snímek) | Foto: Deník

Trenér Adrian Guľa by měl na lavičce zůstat minimálně do skončení první části soutěže, tedy do 23. prosince.