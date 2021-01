S cílem završit „anglický“ týden ziskem dalších tří bodů půjdou i do nedělního zápasu s Teplicemi, který se hraje na Střeleckém ostrově od 14 hodin.

Za výkon v utkání s Příbramí trenér David Horejš své hráče po právu chválil, nicméně viděl i nedostatky: „Byly tam určité věci, s nimiž jsme spokojeni nebyli, ty je třeba si ukázat a zapracovat na nich,“ byl si trenér Dynama dobře vědom, že jeho svěřenci recept na zataženou obranu soupeře dlouho hledali marně. „V té finální fázi je to vždy nejsložitější. Příbram stála v hlubokém bloku a vzadu měla vysoké hráče, kteří si s centrovanými míči dokázali poradit. Proto jsme v poločase udělal dvě změny, které dle mého názoru týmu obrovsky pomohly,“ zmínil příchod Ekpaie a Ledeckého. „My tím dostali do hry jak soubojového útočníka, tak hráče, který ty situace na kraji jeden na jedna zvládal a my se pak dokázali prosazovat přes strany,“ vyzdvihl.

Velkým pozitivem v zápase s Příbramí byla hrací plocha, která za daných klimatických podmínek byla ve výborném stavu. „Hřiště bylo perfektně připravené,“ ocenil kouč Dynama pracovníky údržby. Na ně další zatěžkávací zkouška ale zřejmě čeká v neděli, dle předpovědi počasí totiž o víkendu má mrznout i sněžit.

Byť na Střeleckém ostrově po vítězném vstupu do sezony panuje velká pohoda, na nějaké oslavy není čas, už v neděli Dynamo hraje s Teplicemi! „Je to pro nás další důležitý zápas, ve kterém samozřejmě chceme uspět,“ zdůraznil trenér Horejš. „Vždycky chceme hrát na vítězství, je to ale také o tom, co soupeř dovolí. Teplice v kádru mají spoustu velice zkušených hráčů, kteří tady určitě budou chtít uspět a rehabilitovat se za debakl od Jablonce,“ připomněl trenér Horejš porážku Teplic doma 0:5.

Že si Teplice budou chtít na jihu Čech napravit pošramocenou reputaci, potvrzuje i stoper Ondřej Mazuch: „Je třeba to hodit za hlavu a nachystat se na další duel. Musíme se ale zlepšit v obraně a v útoku i celkově jako tým,“ uvedl pro klubový web.

Věří si ale i Jihočeši: „Chceme potvrdit šest bodů z prvních dvou zápasů, půjdeme do toho s cílem urvat další tři body,“ podtrhl obránce Benjamin Čolič. „Kdyby se nám tento velice těžký týden povedlo zvládnout za devět, byla by to fantazie,“ přál si brankář Jaroslav Drobný.