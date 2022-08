„Čeká nás zápas s týmem, který nedělá chyby a dlouhou dobu v lize ani v evropských pohárech neprohrál. Abychom mohli uspět, musíme podat podobný výkon jako proti Spartě a navíc se vyvarovat chyb, jichž jsme se se Spartou dopustili,“ zdůraznil trenér Jozef Weber.

„Hráči samozřejmě zápas Plzně s Karabachem sledovali, něco jim taky ještě pustíme z ligových utkání Viktorky. Rozhodně se chceme připravit tak, abychom v zápase obstáli co nejlíp,“ ujistil kouč Dynama.

Jihočeši půjdou do sobotního zápasu s pěti body, které v úvodních čtyřech kolech získali. „Pět bodů je vzhledem k těžkému losu velice slušný zisk. Proti Slovácku jsme měli na výhru, ale v závěru nám chybělo štěstí. To jsme v Liberci na konci měli,“ konstatoval Weber, jenž by měl mít k dispozici všechny hráče. „Do kupy už se dává i Zajíc, což mě těší. Na plnou zátěž to ještě nebude, ale je dobré mít připraveného dalšího kvalitního fotbalistu,“ pochvaloval si českobudějovický kouč.

„Určitě přijde hodně lidí a já věřím, že nám výrazně pomohou k tomu, abychom proti tak kvalitnímu soupeři obstáli,“ uzavřel Jozef Weber.

Plzeň na jihu Čech už šestnáct let neprohrála, zápas ale bere s plnou vážností. „Už od čtvrtka myslíme na ligu, nechceme nic podcenit nebo prohrát tím, že bychom se dobře nepřipravili,“ pro Plzeňský deník řekl trenér Michal Bílek. „Budějovice hrají doma vždy dobře, jsou tam nepříjemným soupeřem. Pro nás nic snadného i s ohledem na to, že jsme postoupili do skupiny Ligy mistrů. Všichni cítíme euforii. Ale jednoznačně musíme přepnout zpět na ligu, protože chceme být v tomhle ročníku úspěšní i v domácí soutěži," podtrhl Bílkův asistent Pavel Horváth.

JIHLAVA - TÁBORSKO 3:0,

PÍSEK - KARLOVY VARY 0:5

Fotbalisté druholigového Silonu Táborsko, kteří byli po čtyřech kolech se dvěma body v tabulce až na 14. místě, si zápas v Jihlavě předehrávali v pátek večer a prohráli 0:3.

Už v pátek večer hrál i Písek, který ve III. lize podlehl doma Slavii Karlovy Vary 0:5. Třetiligové béčko Dynama jede ve 4. kole ČFL ven, v neděli se v Přední Kopanině utká s béčkem Dukly Praha B (10:15).

V divizi v sobotu Č. Krumlov hraje v Tochovicích (14) a Soběslav v krajském derby hostí Katovice (17), v neděli se Lom střetne s Hořovicemi (17 na Svépomoci).

V I. lize dorostu Dynamo hraje v sobotu na Slovácku (13).

POHÁROVÝ LOS

V pátek v poledne bylo rozlosováno 2. kolo Mol Cupu, do kterého už zasáhnou také prvoligové celky. Los jihočeských mužstev: Chomutov – Dynamo ČB, Přepeře – Táborsko, Soběslav – Přeštice (hrací dnes středa 14. září).