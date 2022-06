„Tomáš dorazil v pondělí po poledni a ještě před podpisem smlouvy absolvoval lékařskou prohlídku u klubového lékaře Martina Helda,“ sdělil Deníku šéfredaktor klubového webu Filip Kortus a dodal, že po lékařském vyšetření si nový muž Dynama prohlédl kabinu A-týmu a další zázemí klubu.

„Jsem rád, že tady mohu být. Je mi jasné, že se ode mě budou čekat góly,“ řekl Tomáš Zajíc po podpisu tříletého kontraktu pro klubový web s tím, že by tato očekávání chtěl naplnit. „Přál bych si svými góly týmu co nejvíce pomáhat,“ zdůraznil.

V Dynamu po uplynulé sezoně svá hostování ukončili Vorel, Buren a Mihálik. „Jablonec má velký zájem o Martina Králíka, avšak za podmínek, jaké Jablonec nabídl, jsme souhlas k přestupu nedali,“ sdělil Koubek a doplnil, že Mladá Boleslav neuplatnila opci na obránce Martina Sladkého, který se tudíž vrací na jih Čech.

„Tolno se zřejmě vrátí do Táborska, odkud naopak jde zpět k nám brankář Janáček,“ dodal Koubek, dle něhož by o post v brance měli usilovat také Daniel Kerl a po návratu ze slovenského Liptovského Mikuláše asi i Matěj Luksch.

Přípravu na novou sezonu Dynamo začne už v pondělí a zapojit by se měli i mladíci Krch, Hais, Brabec, Čoudek a Matoušek. „Možná i někdo další, to se ještě upřesňuje,“ sdělil Koubek, jenž nevyloučil, že už v pondělí by mohla dorazit další posila do ofenzívy. „Předběžně jsme už dohodnuti s hráčovým agentem a dolaďujeme další náležitosti ještě s jeho klubem,“ přidal další novinku.

Majitele Dynama v sobotu potěšilo třígólovou výhrou v jihočeském derby v Katovicích divizní béčko. „Naši mladíci tam zahráli opravdu velice dobře a potvrdili tak druhé místo v tabulce, z něhož by se za určitých okolností ještě mohlo postupovat do třetí ligy,“ přemítal Vladimír Koubek. „Pokud by se ta možnost naskytla, rozhodně bychom na postup reflektovali,“ uzavřel dr. Koubek.