Pondělní ligová dohrávka v Liberci se divákům jistě líbila, protože viděli velice dramatické a zajímavé utkání, okořeněné šesti góly a navíc ještě zakončené i vítězstvím domácího mužstva.

Z libereckého tábora tudíž zněly spokojené hlasy. „Šlo o zajímavý zápas s infarktovým vstupem. Myslím, že šlo o dobrý fotbal pro diváka. Naposledy se nám nepovedl zápas s Teplicemi, tentokrát byla z mužstva cítit energie,“ liboval si na pozápasové tiskovce trenér Pavel Hoftych a připomněl, že po rychlé vedoucí brance měl Baluta velkou šanci zvýšit na 2:0. „Ale místo toho jsme po dvou hrubých chybách a důsledností soupeře prohrávali 1:2, což bylo těžké pro naší nově složenou stoperskou dvojici,“ konstatoval liberecký trenér, dle něhož tudíž velmi důležitá byla vyrovnávací branka Potočného. „O pauze jsme si řekli, že musíme ve druhém poločase zvýšit tlak na obranu a gólmana soupeře,“ odtajnil některé taktické prvky Pavel Hoftych, jenž na podzim 2013 působil i v Dynamu.



Pochvaloval si i autor druhého libereckého gólu Roman Potočný, jenž navíc po půli nahrál Musovi z rohu na třetí gól a po faulu na něj byla penalta a gól na 4:2. „Pro diváky to bylo super utkání. Škoda, že jich nepřišlo více,“ zářil Potočný. „Způsob hry, jaký zvolily České Budějovice, vyhovoval jak mně, tak celému mužstvu. Oni s námi chtěli hrát fotbal, což možná byla i trochu jejich chyba. My jsme totiž hodně fotbalový manšaft,“ culil se Potočný.



Na Střeleckém ostrově té spokojenosti bylo po návratu z Liberce samozřejmě podstatně méně. „Ta porážka se hodně těžko skousává,“ vrtěl hlavou trenér David Horejš, dle něhož výkon jeho mužstva v Liberci určité parametry sice snesl, nicméně zápory převažovaly. „Co my jsme schopni předvést v obranné fázi, je až nepochopitelné. Za chyby, jichž se směrem dozadu dopouštíme, se v první lize platí,“ krčil rameny. „Přitom se snažíme na tom pracovat a kluky na to upozorňujeme, jenže ty problémy přetrvávají. Pokud budeme dělat vzadu takové nesmysly, jaké děláme, nemůžeme pomýšlet na lepší výsledky.“



Spousty chyb se hráči Dynama v Liberci dopouštěli ve snaze o konstruktivní rozehrávku, trenér Horejš si však přesto nemyslí, že by hlavní roli v tom hrálo to, že domácí fotbalisté jeho hráče napadali hodně vysoko. „Máme nějaký způsob hry a ty situace si musíme umět vyhodnotit. Nemusíme chodit za každou cenu do rizika a do nějaké riskantní rozehry. Pokud jsou potíže, musím volit jiné řešení, tu hru zjednodušit. Nesmím nabídnout soupeři takové příležitosti, musím si dokázat ty situace správně vyhodnotit,“ podtrhl Horejš a dodal: „Ta chyba může přijít, ale jednou, dvakrát. Ale ne tolikrát, jak tomu bylo v Liberci. To jsou nesmysly, které nás sráží dolů,“ hněval se trenér Dynama.



V Liberci byly i klady. „Gól na 1:0 jsme dostali, kdy jsme hráli v deseti bez zraněného Rabušice, ale dokázali jsme během pár vteřin nádhernýma dvěma góly zápas otočit. Jenže pak dostaneme gól, kdy náš zkušený hráč odběhne od protihráče a nechá ho zakončit,“ zmínil gól na 2:2, kdy Kladrubský neuhlídal nabíhajícího Potočného.



O prohře ale rozhodla až druhá půle. „My si o pauze něco řekneme, jenže hned na začátku dostaneme gól z rohu, kdy nepokryjeme určené prostory a rozprchneme se najednou úplně jinam,“ vrtěl nechápavě hlavou Horejš.



Otazník visí nad Rabušicem. „Je podezření na přetržený vnitřní kolenní vaz. To by byla velká nepříjemnost,“ vraštil čelo Horejš. „Nedá se ale nic dělat, teď se musíme plně soustředit na nedělní utkání s Bohemkou,“ uzavřel kouč Dynama.



LIBEREC - DYNAMO ČB 4:2 (2:2) - Branky: 7. Baluta, 23. Potočný, 54. Musa, 70. Mara (11) – 15. Ledecký, 16. Brandner. ŽK: Hybš, Baluta, Musa, Karafiát, Fukala – Helešic, Kulhánek, Kladrubský. Diváci: 2936. Rozhodčí: Rejžek – Paták, Poživil. Liberec: Nguyen – Fukala, Chaluš, Mikula, Hybš – Karafiát, Mara – Malinský, Baluta (85. Beran), Potočný (77. Pešek) – Musa (75. Kuchta). Dynamo ČB: Staněk – Kladrubský, Havel, Sivok, Helešic – Kulhánek (75. Javorek), Havelka – Brandner (62. Delarge), Mustedanagić, Schranz – Rabušic (10. Ledecký).