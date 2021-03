Fotbalisté Dynama ČB v sobotním střetnutí 23. kola I. ligy prohráli ve Zlíně nečekaně vysoko 0:3 a na vítězství v lize čekají už pět utkání v řadě. A navíc teď mají velice těžký program: v neděli hrají doma s rozjetou Spartou a další víkend zamíří do Plzně, která také hraje poslední zápasy ve velké pohodě…

Marek Hlinka uniká Filipu Havelkovi a Matěji Mršićovi: Zlín – Dynamo ČB v I. lize 3:0. | Foto: Deník /ČTK

Do Zlína přitom černobílí jeli s jednoznačným cílem napravit si reputaci po domácí prohře s Ml. Boleslaví: „Zlín má hodně kvalitní tým s řadou zkušených hráčů, my se ale připravovali pečlivě a věřím, že jsme schopni náročný zápas úspěšně zvládnout,“ říkal před cestou do Zlína trenér David Horejš.