Fotbalisté prvoligového Dynama v generálce na nedělní premiéru jarní části I. ligy s Pardubicemi (14.00 v Praze v Dolíčku) dokázali vyhrát na Strahově po kvalitním výkonu s pražskou Spartou 1:0.

Maksym Talovierov v souboji se sparťanem Liborem Kozákem: Sparta - Dynamo 0:1. | Foto: Dynamo/ Aleš Strouha

Trenér David Horejš se po vydařené generálce netajil svou spokojeností: „Byla to jen příprava, nicméně výhra nad Spartou vždycky potěší a může pomoci po psychické stránce. Já jsem ale hlavně rád, že jsme své jediné přípravné utkání v rámci zimní přípravy mohli odehrát s takovým soupeřem, navíc na na přírodní trávě,“ pochvaloval si trenér Dynama, jenž kvitoval i to, že po dohodě se zápas hrál na třikrát čtyřicet minut. „Pro nás to bylo důležité hlavně proto, abychom mohli dobře protočit celý tým a aby si všichni zahráli alespoň šedesát minut. V této době totiž nikdy nevíte, co může nastat. Můžete si něco malovat, potom přijdou testy a rázem je všechno jinak…“